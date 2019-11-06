Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Son çeyrek akıllı telefon sektörü açısından önemli bir süreç. Her yıl olduğu bu yıl da sonbahar döneminde birçok akıllı telefon markası yeni modellerini tanıttı. Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefon modeller, akıllı telefon alacaklar tarafından merak ediliyor. İşte bu ay itibariyle fiyatları 1.500 TL ve aşağısında olan akıllı telefonlar...