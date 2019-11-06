Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar
Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar
Her yıl olduğu bu yıl da sonbahar döneminde birçok akıllı telefon markası yeni modellerini tanıttı. Bunlar arasında ön plana çıkanlar şüphesiz ki iPhone 11 Pro Max ve Samsung'un amiral gemileri oldu. Ancak sürpriz olarak Google da akıllı telefon yarışında bayrak taşıyıcı olduğunu gösteren efsane bir telefon çıkardı. 2019 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte akıllı telefon teknolojisini yakından takip edenler heyecanla yeni modelleri deneyip alırken, amiral gemisi telefonlardan uzak duranlar için de yeni fırsatlar doğuyor. Bunun yanında yeni akıllı telefonların çıkması ile birlikte birçok modelin fiyatında düşüş bekleniyor. Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefon modellerini haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 06.11.2019
13:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
13:23
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