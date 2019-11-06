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  • Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Her yıl olduğu bu yıl da sonbahar döneminde birçok markası yeni modellerini tanıttı. Bunlar arasında ön plana çıkanlar şüphesiz ki iPhone 11 Pro Max ve 'un amiral gemileri oldu. Ancak sürpriz olarak da akıllı telefon yarışında bayrak taşıyıcı olduğunu gösteren efsane bir telefon çıkardı. 2019 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte akıllı telefon teknolojisini yakından takip edenler heyecanla yeni modelleri deneyip alırken, amiral gemisi telefonlardan uzak duranlar için de yeni fırsatlar doğuyor. Bunun yanında yeni akıllı telefonların çıkması ile birlikte birçok modelin fiyatında düşüş bekleniyor. Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefon modellerini haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 13:23
Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Son çeyrek sektörü açısından önemli bir süreç. Her yıl olduğu bu yıl da sonbahar döneminde birçok akıllı telefon markası yeni modellerini tanıttı. Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefon modeller, akıllı telefon alacaklar tarafından merak ediliyor. İşte bu ay itibariyle fiyatları 1.500 TL ve aşağısında olan akıllı telefonlar...

Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Huawei Y7 2019

Yonga Seti: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1350 TL

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Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Samsung Galaxy A10

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1075 TL

Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Samsung Galaxy A20

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1395 TL

Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Xiaomi Redmi 7

Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1300 TL

Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar

Xiaomi Mi A2 Lite

Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1285 TL

Bu haberi okumadan telefon almayın! Kasım 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar
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