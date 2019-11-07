Geçtiğimiz hafta iOS 13.2'nin final sürümünü halka açık bir şekilde kullanıma sunan Apple, aradan geçen bir haftanın ardından iOS 13.3'ün ilk geliştirici betasını bugün itibarıyla kullanıma açtı. Tüm işletim sistemi sürümlerini paralel olarak yayınlayan şirket, aynı zamanda iPadOS 13.3, tvOS 13.3 ve watchOS 6.1.1'in ilk geliştirici sürümlerini de yayınlamış oldu.

Sürümlerin resmi güncelleme notları henüz paylaşılmadı fakat bu sürümlerin hata düzeltmeleri üzerine odaklanması bekleniyor. Bu noktada özellikle WWDC 2019 konferansında duyurulan ve önceki iOS 13 sürümlerinin dışında bırakılan özelliklerin hata gidermelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanılması bekleniyor.

İLETİŞİM SINIRLARI ÖZELLİĞİNİ İÇERİYOR

Yayınlanan geliştirici sürümünün dikkat çeken başka bir noktasıysa Ekran Süresi özelliğine ek olarak ebeveynlere yönelik eklenen İletişim Sınırları özelliği. iOS ve iPadOS'un önceki sürümlerinde Ekran Süresi özelliği; atıl süre, uygulama sınırları, içerik kısıtlamaları, gizlilik önlemleri ve her zaman izin verilen uygulamaların beyaz listesini içeriyordu.

Geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC konferansında Apple, ebeveynlerin iletişim amacıyla belirli kişileri kara listeye veya beyaz listeye almasına izin verecek bir ek özellik tanıtmıştı ancak bu özelliği, iOS 13 veya devam sürümlerinde sunmamıştı. iOS 13.3 ile gelen bu özellik, ebeveynlere Ekran Süresi açıkken cihazın sahibinin 'herkes' ya da belirli kişilerle iletişim kurmasına izin vermesini sağlıyor. Böylelikle Yalnızca Kişiler özelliği aktif hâle getirildiğinde, telefona yabancı bir numaradan gelen çağrıların telefonda çalması önleniyor.

iOS ve iPadOS 13 sürümü ile gelmesi beklenen bir başka özellik ise iCloud klasör paylaşımıydı. Esasında bu özelliğin içinde bulunduğumuz sonbaharda gelmesi bekleniyordu fakat sonradan ilkbahara ertelendiği açıklanmıştı. Bu sebepten ötürü bahsi geçen özelliğin iOS 13.3 ile gelmeyeceği öne sürülmüştü ancak Apple güncelleme notlarını paylaşmadığı için net bir bilgi bulunmuyor. (Webtekno)