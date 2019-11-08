iOS 13 birçok yenilikle geldi, ama diğer yandan problemlerle de geldi. Apple, iOS 13 çıktığından bu yana kısa süreli aralıklarla güncellemeler yayınladı. Kasım ayı başında HomePod sahiplerine özel olarak iOS 13.2.1 güncellemesi çıkmıştı. Şimdi ise iOS 13.2.2 güncellemesi çıktı.

iOS 13.2.2'deki en dikkat çekici nokta RAM yönetimini düzeltmesi olarak görünüyor. Güncelleme notlarında 'Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir' açıklaması yer alıyor. Bununla birlikte iOS 13.2.2 iPhone'larda bir aramadan sonra hücresel servisin geçici olarak kaybedildiği problemi de düzeltiyor. Açıklamaya göre hücresel verinin geçici olarak kullanılamadığı bir sorun da ortadan kalkıyor.

iOS 13.2.2 güncellemesini, Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi kısmından kontrol edip, yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın en aşağı yarı yarıya dolu olduğundan emin olun.

Güncelleme notları ise şu şekilde:

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