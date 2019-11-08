Apple, iOS 13'ü geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Karanlık mod, Safari tarayıcısı üstünden herhangi bir dosya indirmek gibi yenilikleri barındıran iOS 13'te hatalar da vardı. Kullanıcıların şikayetleri olmuştu. Apple yeni işletim sistemini stabil hale getirmek ve hataları ortadan kaldırmak için güncellemeler yayınlıyor. Apple, kısa süre önce iOS 13.2, iOS 13.2.1 güncellemelerini paylaşmıştı Cupertino merkezli teknoloji devi şimdi de iOS 13.2.2 güncellemesini yayınladı. Böylece şikayetlerde dile getirilen RAM yönetimi sorunu düzeltildi. İşte güncelleme içeriğiyle ilgili detaylar...
iOS 13 birçok yenilikle geldi, ama diğer yandan problemlerle de geldi. Apple, iOS 13 çıktığından bu yana kısa süreli aralıklarla güncellemeler yayınladı. Kasım ayı başında HomePod sahiplerine özel olarak iOS 13.2.1 güncellemesi çıkmıştı. Şimdi ise iOS 13.2.2 güncellemesi çıktı.
iOS 13.2.2'deki en dikkat çekici nokta RAM yönetimini düzeltmesi olarak görünüyor. Güncelleme notlarında 'Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir' açıklaması yer alıyor. Bununla birlikte iOS 13.2.2 iPhone'larda bir aramadan sonra hücresel servisin geçici olarak kaybedildiği problemi de düzeltiyor. Açıklamaya göre hücresel verinin geçici olarak kullanılamadığı bir sorun da ortadan kalkıyor.
iOS 13.2.2 güncellemesini, Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi kısmından kontrol edip, yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın en aşağı yarı yarıya dolu olduğundan emin olun.
Güncelleme notları ise şu şekilde:
Cebinde patlayan cep telefonu bacağını parçaladı