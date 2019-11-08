Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

Lüks spor otomobiller birçok kişinin hayalini süslüyor. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi üreticilerin çıkardığı modeller birbirinden ilgi çekici ve hızlı. Ancak söz konusu bu canavarlar herkese hitap etmiyor, fiyatları yüzbinlerce dolardan başlayıp milyonlarca dolara kadar çıkıyor. Lamborghini hayranı makine mühendisi bir adam gerçek bir Lamborghini Aventador sahibi olmak istedi. Bu konuda maddi olarak elinden gelen ne varsa yaptı, fakat bir türlü araç için gerekli parayı toparlayamadı. Ancak otomobili alamasa da, hayalinin peşinde koşturdu ve büyük bir işe girişti. Sahibi olduğu Mitsubishi arabayı, Lamborghini Aventador'a çevirdi.