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  • Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

28 yaşındaki makine mühendisi adam uzun zamandan beridir, sahibi olmak istiyordu. Bu aracın peşinden koşturdu, ancak bir türlü istenilen parayı toparlayamadı. Genç adam Aventador'dan vazgeçmedi ve başka bir plan yaptı. Sahibi olduğu eski model arabayı, Aventador modeline çevirmeye karar verdi. Bu planını yakın çevresine açıkladığında en başta dalga konusu oldu, ama 2 senelik çalışma sonucunda genç adam istediği spor otomobile kavuştu. Adamla dalga geçen arkadaşları Lamborghini Aventador'u gördükten sonra şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:07
Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

Lüks spor otomobiller birçok kişinin hayalini süslüyor. Ferrari, , Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi üreticilerin çıkardığı modeller birbirinden ilgi çekici ve hızlı. Ancak söz konusu bu canavarlar herkese hitap etmiyor, fiyatları yüzbinlerce dolardan başlayıp milyonlarca dolara kadar çıkıyor. Lamborghini hayranı makine mühendisi bir adam gerçek bir sahibi olmak istedi. Bu konuda maddi olarak elinden gelen ne varsa yaptı, fakat bir türlü araç için gerekli parayı toparlayamadı. Ancak otomobili alamasa da, hayalinin peşinde koşturdu ve büyük bir işe girişti. Sahibi olduğu Mitsubishi arabayı, Lamborghini Aventador'a çevirdi.

Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

Hayalindeki spor otomobile kavuşmak isteyen genç adam, eski model Mitsubishi arabasını 'ye dönüştürmek için bir süre boyunca detaylıca plan yaptı.

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Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünen adam, sonunda işe koyuldu ve 2 sene süren macera başladı.

Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

Hatta adam bu projesini arkadaşlarına açıkladığında dalga konusu bile oldu, ancak bu durum adamı amacından saptırmadı, vazgeçirmedi. Sonuç olarak projesini gerçeğe dönüştürdü.

Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

Arabasını 'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu

İşte Mitsubishi'nin kare kare 'ye dönüşmesi...

Lamborghini Aventador alamadı ama evinde yaptı! Genç adamın spor otomobilini görenler şoke oldu
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