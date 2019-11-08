DxOMark uzmanlarının yaptıkları inceleme sonucunda iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerine verdiği puan 117 oldu. Böylece Apple'ın amiral gemileri en iyi kameraya sahip üçüncü telefon unvanını elde etti.

Cihazın fotoğraf çekimi konusunda aldığı puan 124, video çekimi konusunda aldığı puan ise 102 oldu. Listenin ilk sırasında Huawei'nin kısa süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği Mate 30 Pro modeli yer alıyor.

En dikkat çekici detay ise ikinci sıradaki telefon. Zira, birkaç gün önce tanıtılan 108 Megapiksel çözünürlüğünde ana ve toplamda beş arka kameraya sahip olan Xiaomi Mi CC9 Pro modeli, iPhone 11 Pro ve Pro Max'ı geride bırakıyor.

DxOMark her iki cihazın kamerasını teknik olarak şu şekilde tanımlıyor;

12 Megapiksel ana kamera – 26 mm – f/1.8 diyafram – PDAF – OIS

12 Megapiksel geniş açılı kamera – 13 mm – f/2.4 diyafram

12 Megapiksel telefoto kamera – 52 mm – f/2.0 diyafram – PDAF – OIS

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