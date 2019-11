MIUI 11 güncellemesi ile beraber yepyeni bir yazı tipi ve bildirimlerin anında algılanmasını sağlayacak ses tasarımı cihazlara gelmekte. Arayüz ile birlikte yüksek hızlı bir kablosuz dosya aktarım protokolü ve MIUI'nin ofis uygulamaları grubu da kullanıcılara sunuluyor.

MIUI 11 güncellemesini Çin'de almaya başlayan cihazların listesi şu şekilde:

-Xiaomi Mi 9 Pro 5G

-Xiaomi Mi 6

-Xiaomi Mi Mix 2

-Xiaomi Redmi Not 7

-Xiaomi Mi CC9

-Xiaomi Mi 9

-Xiaomi Redmi K20 Pro

-Xiaomi Redmi 6 Pro

-Xiaomi Mi Not 3

-Xiaomi Redmi S2

-Xiaomi Redmi Not 5A

-Xiaomi Redmi 7A

MIUI 11'i gelecek aylarda alacak cihazlar şu şekilde:

-Xiaomi Mi 9 SE

-Xiaomi Mi Mix 3

-Xiaomi Mi Mix 2S

-Xiaomi Mi 8

-Xiaomi Mi 8 SE

-Xiaomi Mi 8 Explorer

-Xiaomi Mi 8 Pro

-Xiaomi Mi 8 Lite

-Xiaomi Mi Max 3

-Xiaomi Redmi 7

-Xiaomi Redmi Not 7 Pro

-Xiaomi Redmi K20

Güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'de de dağıtılmaya başlaması bekleniyor. (Tamindir)