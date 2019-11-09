Death Stranding sonunda piyasaya çıktı. Oyunda türkçe menü ve altyazı seçenekleri bulunuyor. Oyunun oyuncu kadrosunda Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins, Guillermo Del Toro gibi ünlü isimler yer alıyor. Oyunun müzik listesinin de Kojima'nın seçimlerinden oluştuğunu belirtelim.

Oyunun bir standart sürümü bir de sınırlı sayıda süreilen Special Edition ve Collector's Edition isminde iki özel versiyonu bulunuyor.

ÖZEL SÜRÜMLERDE NELER VAR?

Special Edition satın alan oyuncular özel tasarımlı çelik oyun kutusu, Death Stranding: Timefall müzik albümü ve yapım aşaması videolarına sahip oluyor.

Collector's Edition satın alan oyuncular ise Special Edition içeriklerine ek olarak oyundaki kargo çantalarına benzeyen Bridges Cargo Case, Kojima Productions'ın logosuna da hayat veren Ludens anahtarlık ve gerçek boyutta BB Pod'a sahip olacak.

İki sürüm de fiziksel içeriklerinin yanında PS4 dinamik teması, Sam için altın renkli güneş gözlüğü, altın renkli zırh plakası, altın renkli şapka, altın renkli Speed Skeleton ünitesi gibi dijital içerikleri de oyunculara sunuyor. (Shiftdelete)