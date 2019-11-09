Elon Musk'ın yaptığı hesaplamalara göre, gezegende bağımsız bir şekilde çalışabilecek bir yerleşim biriminin inşası için yaklaşık bin Starship gemisi ve en az bir milyon ton kaynak ve ekipman gönderilmesi gerekiyor.

KAYNAK NAKLİ 20 YIL ALACAK

Musk, Dünya ile Mars'ın uçuş için uygun mesafeye yılda iki kez yaklaştıklarından, kaynak naklinin yaklaşık 20 yıl alacağını belirtti. Musk, her bir seferin SpaceX'e iki milyon dolara mal olacağını da sözlerine ekledi.

Eylül ayının sonunda, SpaceX gazetecilere Mars ve diğer gezegenler arası misyonlara yönelik uçuşlar için tasarlanmış Starship'in tamamlanmış halini gösterdi. Musk, yaklaşık 20 km yüksekliğindeki ilk uçuşun bir iki ay içinde gerçekleşeceğini belirtti.

SpaceX, Starship'in prototipini daha önce başarıyla test etmişti. Starship'in ilk test örneği olan Starhopper 150 metreye kadar yükselerek bir dakika süren uçuştan sonra yere dikey iniş yapmıştı. (Sputniknews)

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