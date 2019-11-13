Dosya transferine Türk damgası

Gönderilen dosyalar kullanıcı tarafından seçilen 1 ila 90 gün sonra otomatik olarak sunuculardan siliniyor. Aynı anda 500 dosya 20 alıcıya kadar gönderilebiliyor. İstenirse dosyaların indirildikten sonra silinmesi de sağlanıyor. Böylece paylaşılan dosyalar sunuculardan hızlıca silinmiş oluyor. Ayrıca güvenliğe ekstra önem veren kullanıcılar için gönderim esnasında parola belirleme seçeneği de mevcut. Kullanıcılar, her gönderim için parola belirleyebiliyor.

Dosya paylaşımında en büyük sorun büyük dosyaların yükleme ve indirme hızı oluyor. Bazı servisler ücretsiz hizmet verdiklerinde dosya yükleme ve indirme hızına limit koyuyorlar. SendGB'de kullanıcılar dosya yüklerken ve indirirken sınırlanmıyor. Eğer internet hızı izin veriyorsa kullanıcılar 300 Mbps hıza kadar SendGB'yi kullanabiliyor. SendGB sosyal sorumluluk kurumlarına da destek veriyor.