ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Genel Denetim Bürosu (OIG) tarafından hazırlanan bir rapor, NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştıracak sistemler geliştirmek için hem Boeing hem de SpaceX ile sözleşme yaptığı bir girişim olan Ticari Ekip Programı'nın (Commercial Crew Program) mali verilerini paylaştı.

Söz konusu rapora göre Boeing'in çözümü, ISS'e yapılacak uçuşlarda astronot başına 90 milyon dolara mal olacak. Elon Musk'ın uzay şirketi Space Exploration Technologies ya da bilinen ismiyle SpaceX'in masadaki planı ise sadece 55 milyon dolara mal olacak.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Raporun kamuoyunda yayınlanmasının ardından kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Musk, Boeing'in aynı şey için daha fazla para talep etmesinin adil olmadığını söyledi.

ABD hükümeti tarafından finanse edilen ve NASA tarafından yönetilen Ticari Ekip Programı, Amerikalı ve uluslararası astronotların özel şirketler tarafından geliştirilen uzay araçlarında ISS'ye uçmasına imkan sağlayacak. Bu yolculuklar, 2017'den beri NASA'ya uçuş ve astronot başına ortalama 79,7 milyon dolara mal oldu. Dolayısıyla Boeing'in çözümünü kullanmak, aslında NASA'nın üzerindeki külfeti daha da artıracak.

SpaceX CEO'su Musk ise gayet anlaşılır bir şekilde kendilerinin NASA için çok daha hesaplı bir alternatif olduğunu söylüyor. Tabii, bu anlaşmaların içinde farklı dinamikler de olabilir; ancak Genel Denetim Bürosu'nun (OIG) raporu, Amerikan uzay ajansının kötü matematiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. (Webtekno)