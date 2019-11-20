Dünya üzerinde milyonlarca telefon kullanıcısının App storelardan indirerek kullandığı WhatsApp'ta mobil mesajlaşma uygulamasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca insanın severek kullandığı uygulama o işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanımdan kaldırılmaya hazırlanıyor. Gündemde büyük yankı uyandıran bu gelişmeyle telefon sahipleri severek kullandıkları uygulamaya veda edecek. İşte haberin detayları…