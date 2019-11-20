Küresel bazda en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta flaş bir gelişme yaşandı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan ve yapılan araştırma ve analizler sonucunda en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olduğu kanıtlanan WhatsApp, o işletim sistemine sahip olan telefonlardan ve App store’dan kaldırılacak. Büyük yankı uyandıran WhatsApp gelişmesinin ardından bu işletim sistemine sahip telefon sahipleri popüler uygulamaya veda etmek durumunda kalacak. İşte habere ilişkin tüm bilgiler…
Dünya üzerinde milyonlarca telefon kullanıcısının App storelardan indirerek kullandığı WhatsApp'ta mobil mesajlaşma uygulamasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca insanın severek kullandığı uygulama o işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanımdan kaldırılmaya hazırlanıyor. Gündemde büyük yankı uyandıran bu gelişmeyle telefon sahipleri severek kullandıkları uygulamaya veda edecek. İşte haberin detayları…
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