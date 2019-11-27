Apple'ın en temel değerlerinden biri olan gizlilik için bugün yepyeni bir karar alındığı açıklandı. Firma, Apple ürünlerini gizliliğinizi korumak ve bilgileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlamak için tasarladığını belirtiyor. Bu her zaman kolay olmuyor. Ama Apple'ın inandığı tam da böyle bir inovasyon.

Gizlilik özellikleri, aygıtınızda en başından itibaren yerleşik olarak bulunuyor. Apple da kişisel bilgilerinizi güvende tutmanın yepyeni yollarını aramaya devam ettiğini bugün yayınladığı yeni politikası ile resmen ilan etti.

YENİ GİZLİLİK POLİTİKASIYLA NELER DEĞİŞTİ?

Apple ile Giriş Yap

Apple ile Giriş Yap, uygulama ve sitelere giriş yaparken yararlanabileceğiniz kullanışlı bir özellik. Paylaştığınız bilgiler üzerindeki kontrolünüzü de artırmanızı sağlar. Bu özelliği kullandığınızda uygulamalar yalnızca adınızı ve mail adresinizi sorabilecek şekilde sınırlandırılır. Apple, uygulama özelindeki hareketlerinizi takip edemez veya profilinizi oluşturamaz.

App Store

App Store'daki uygulamalar katı yönergelerimize uymak zorundadır ve sıkı bir incelemeden geçirilir. Belirli bir uygulamanın konumunuz gibi bir bilgiye veya fotoğraflarınıza erişmek istemesi durumunda önce izin vermeniz gerekir. Üstelik paylaşmak istediğiniz bilgilerle ilgili fikrinizi dilediğiniz an değiştirebilirsiniz.

Safari takip edilmenize izin vermez

Akıllı Takip Önleme özelliği, reklamverenlerin sizi siteden siteye takip etmesini engellemeye yardımcı olur.

Bazı web siteleri yüzlerce farklı veri toplama şirketinin sizi takip etmesine, sizinle ilgili bir profil oluşturmasına ve internette gezinirken size reklam göstermesine izin verir.

Safari'deki Akıllı Takip Önleme özelliği ise aygıt içi yapay öğrenme teknolojisini kullanarak bu tür takip sistemlerini engellemenizi kolaylaştırır.

Reklamverenler aynı zamanda tarayıcı yapılandırmanız, fontlarınız ve yüklediğiniz yazılım ekleri gibi karakteristik özelliklerinize göre aygıtınızın "parmak izini" oluşturarak sizi hedef alabilir. Safari'de bu durumu önlemek amacıyla yerleşik parmak izi koruması bulunur.

Parmak izi koruması, ziyaret ettiğiniz web siteleriyle basitleştirilmiş bir sistem profili paylaşır. Böylece veri şirketlerinin kimliğinizi belirlemesini daha da zorlaştırır.