Efsane Cuma (Black Friday) kampanyası çerçevesinde 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında PlayStation 4 Pro 1 TB konsol 3099 TL, PlayStation 4 1 TB ve ikinci DualShock 4 bulunan paket 2799 TL, içerisinde PlayStation 4 500 GB ve 3'er oyun bulunan Mega Paket ile Hits paketleri ise 2289 TL fiyat etiketiyle satılacak.

İçerisinde PS VR başlığı, PlayStation Kamera ve PS VR Worlds oyunu bulunan PlayStation VR paketi ise 1889 TL'den satışta olacak. DualShock 4'ler de indirimli ürünler arasında yer alıyor. Mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renkleri 5 Aralık tarihine kadar 499 TL yerine 329 TL, diğer renkleri ise 549 TL yerine 369 TL'den satılacak.

29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında God of War, Detroit: Become Human, Marvel's Spider-Man ve Days Gone oyunlarında da büyük indirimler oyuncuları bekliyor. Yine aynı tarihlerde PlayStation Hits serisinden The Last of Us Remastered, Bloodborne, Gran Turismo Sport, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Uncharted: Kayıp Miras, Killzone: Shadow Fall ve Infamous Second Son oyunları arasından seçilecek 2 adet PlayStation Hits oyunu 179 TL tek fiyatla satılacak.

Borderlands 3, Red Dead Redemption, The Outer Worlds, NBA 2K20, WWE 2K20, NBA 2K Playgrounds 2 ve Just Cause 4 oyunları da 29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında büyük indirimlere sahip olacak.

29 Kasım – 5 Aralık tarihinde satılacak indirimli konsol ve aksesuarlar listesi:

PS4 Pro 1 TB 3099 TL

PS4 1 TB + ikinci DS4 2799 TL

PS4 500 GB Hits Paketi (GT Sport + Uncharted 4 + Horizon Zero Dawn) 2289 TL

PS4 500 GB Mega Paket (Detroit + The Last of Us + God of War +

2000 Fortnite V-Buck) 2289 TL

PlayStation VR Paketi (PS VR + PS Kamera + PS VR Worlds) 1889 TL

DualShock 4 (mavi, siyah, beyaz, kırmızı) 329 TL

DualShock 4 (diğer renkler) 369 TL

29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında sunulan indirimli oyunlar:

Days Gone 299 TL

Marvel's Spider-Man 189 TL

God of War 129 TL

Detroit: Become Human 129 TL

29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında sunulan, dağıtımını Sony Eurasia'nın üstlendiği oyunlar:

The Outer Worlds (PS4) 319 TL

Borderlands 3 (PS4) 299 TL

NBA 2K20 (PS4) 279 TL

WWE 2K20 (PS4) 269 TL

Red Dead Redemption (PS4) 199 TL

NBA 2K Playgrounds 2 (PS4) 69 TL

Just Cause 4 (PS4) 149 TL

(Hürriyet)