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Uzaydan gelen görüntüler şoke etti! Bilim dünyası aylardır sırrını çözmeyi başaramadı

Son teknoloji görüntülüme cihazları ve bilgisayarlar sayesinde bugün evrenin bazı noktalarını görüntüleyebiliyoruz. Devasa evrende mükemmel şekilde oluşan tek galaksi olan Samanyolu Galaksisi, henüz insanoğlu tarafından çok küçük bir ölçekte keşfedildi. Bu nedenle insanlar için ile ilgili haberler ve mitler daima ilgi odağı olmuştur. Yaşadığımız dünyadan ve uzaya gönderilen uydular sayesinde yakınımızdaki yıldızlar ve gezegenlerden önemli bilgiler elde ediliyor. Bunların başında Mars ve Ay ile ilgili gelişmeler var... Uzayın derinliklerinden gelen bir görüntü var ki bilim insanları aylardır sırrını çözmeyi başaramadı. İşte o inanılmaz görüntüler...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:57
Uzaydan gelen görüntüler şoke etti! Bilim dünyası aylardır sırrını çözmeyi başaramadı

, insanoğlunun özellikle son yüzyılda önemli bir mesafe katettiği, ilgi çekici bir araştırma alanıdır. 'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...

Uzaydan gelen görüntüler şoke etti! Bilim dünyası aylardır sırrını çözmeyi başaramadı

İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.

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Uzaydan gelen görüntüler şoke etti! Bilim dünyası aylardır sırrını çözmeyi başaramadı

Bir başka sıra dışı görüntü... 'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...

Uzaydan gelen görüntüler şoke etti! Bilim dünyası aylardır sırrını çözmeyi başaramadı

Dünya bu görüntünün sırrını çözemiyor. Aylar önce 'den gelen bu tuhaf görüntüde insan silueti görenleri şaşkına çeviriyor.

Uzaydan gelen görüntüler şoke etti! Bilim dünyası aylardır sırrını çözmeyi başaramadı

Görüntüye daha uzaktan bakıldığında çok fark edilmiyor; kaya parçasından farksız. Ancak yaklaştırdığınızda işin rengi değişiyor! İçinde büyük sırlar barındıran Mars'ten gelen tek tuhaf görüntü de bu değil!

Uzaydan gelen görüntüler şoke etti! Bilim dünyası aylardır sırrını çözmeyi başaramadı

Şimdi isterseniz bir başka fotoğrafa bakalım. Bu görüntüye dikkatlice bakın.

Uzaydan gelen görüntüler şoke etti! Bilim dünyası aylardır sırrını çözmeyi başaramadı

Bu görüntünün kayalık olduğunu düşünenler kadar eski yıllarda yapılmış heykel olduğunu düşünenler de var! İlginç görüntüler bununla da sınırlı değil!

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