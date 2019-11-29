Samsung, Galaxy Note 10 serisini güncellemeye hazırlanıyor. Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus telefonlarıyla ses getiren şirket, bu kez Galaxy Note 10 Lite adında yepyeni bir modeli ortaya çıkaracak. 'Lite' isminden de anlaşılacağı üzere bu telefon, yüksek donanımı daha uygun fiyata kullanıcılarla buluşturacak.

Cihazın dikkat çeken yanlarından biri ise beraberinde gelecek olan Bluetooth S Pen... Kalemin içinde bir hareket algılayıcı jiroskopun olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Bu sensör sayesinde kalemi havada hareket ettirip, belirli işlevleri etkinleştirmeniz mümkün oluyor.

Galaxy Note 10 Lite'ın diğer teknik özellikleri ise belirsizliğini koruyor. Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan Sammobile'ın iddiasına göre cihazın depolama hafızası 128 GB olacak. Cihazla ilgili bilgimiz sadece bununla sınırlı. (Hürriyet)