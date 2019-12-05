Google'ın gerek bilgisayarlar gerekse mobil cihazlar için olsun birçok servisi bulunuyor. Alphabet çatısı altında yer alan arama devi Google, e-postadan haritalara, video izleme platformundan bulut sürücüye kadar birçok alanda servis sunuyor. Google'ın hizmet sunduğu bu servis uygulamalarından bir tanesi de Google Fotoğraflar.

Google'ın bu servisini kısaca video ve fotoğraf saklama alanı olarak tanımlayabiliriz. Arama devinin bu servisinin tek özelliği video ve fotoğraf saklamak da değil üstelik. Ayrıca fotoğraflarınızı düzenleyebilir ve filtreler de ekleyebilirsiniz. Üstelik Google, birçok özelliğe sahip olan bu servisine yeni bir özellik daha ekliyor: Mesajlaşma.

Google Play Store'da 1 milyardan fazla yüklenme sayısına sahip olan Google Fotoğraflar, mesajlaşma özelliğine kavuşuyor. Uygulamayı tam teşekküllü bir mesajlaşma servisine çevirebilecek olan bu özelliğin asıl amacıysa belli kişilerle fotoğraf paylaşımını daha kolay hale getirmek.

Gelecek olan yeni özellikle birlikte, tek bir fotoğraf için albüm oluşturmak yerine direkt olarak birine gönderebilecek ve gizli bir konuşma başlatabileceksiniz. Birisi sizinle bir fotoğraf ya da video paylaştığında ise bu dosyaları cihazınıza indirebilecek ve saklayabileceksiniz.

Google Fotoğraflar uygulamasını düzenli olarak kullananlar için oldukça faydalı olabilecek olan bu özellik, uygulamanın son sürümünde yer alsa da henüz geniş ölçekte kullanıcılara sunulmuş değil. Yeni özelliğin önümüzdeki hafta dünyadaki birçok kullanıcı için yayınlanması bekleniyor. (Webtekno)