Snapdragon 865'de bile 5G modem harici bir şekilde yer alırken, bu işlemcide bir ilke imza atan marka dahili olarak karşımıza çıkıyor. Gelin, şimdi Snapdragon 765 özellikleri ve Snapdragon 765G özellikleri gibi detaylara yakından göz atalım.

PERFORMANS ARTIŞI %38'LERE ULAŞIYOR

Snapdragon 730'un yerini alan bu işlemci orta – üst seviye olarak tanımlanıyor ve Snapdragon 865'in hemen altında yer alıyor. İşlemci içerisindeki Adreno 620 grafik birimi Snapdragon 730'daki Adeno 618 ile kıyaslandığında yüzde 20 daha fazla performans sunarken, 765G'de performans artışı yüzde 38'lere ulaşıyor.

Yüksek performans ihtiyacını Cortex A76 çekirdekleri karşılamaya devam ediyor. Snapdragon 765'de 2.3 GHz hızında, 765G'de ise 2.4 GHz hızında çalışan yüksek performanslı bir işlemci çekirdeği yer alıyor. Buna ek olarak her iki işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan bir yüksek performanslı çekirdek daha bulunuyor. Geriye kalan altı çekirdek ise 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A55'den oluşuyor.

Her iki işlemci 2133 MHz hızında LPDDR4X RAM desteği ile gelirken, çift 14 bit Spectra 355 görüntü sinyal işlemcisi 192 Megapiksele kadar kamera desteği sunuyor. 36 Megapiksele kadar sıfır gecikme ile çekim yapılabilmesi sağlanıyor. Video kaydında ise 4K 30 FPS ve Full HD 120 FPS desteği bulunuyor.

İşlemci içerisindeki X52 modem, 4G bağlantısında 1.2 Gbps, 5G bağlantısında ise 3.7 Gbps indirme hızlarına ulaşabilirken, yükleme hızları 210 Mbps ve 1.6 Gbps olarak açıklandı. Hem 6 Ghz'in altı hem de mmWave 5G ağları destekleniyor.

Son olarak işlemcinin Samsung'un 7 nm EUV fabrikasyon süreci ile üretildiğini ve 2020 yılında birçok telefona güç vereceğini belirtmek isteriz. (Shiftdelete)