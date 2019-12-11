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420 bin lira fiyata sahip 'nun özellikleri nedir?

APPLE MAC PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
11 Aralık 2019, Çarşamba Güncelleme : 15:53:14

geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen 2019 etkinliğinde yeni 'yu açıklamıştı. Tasarımı nedeniyle sosyal medyada dalga konusu olan Mac Pro'nun sonunda fiyatı belli oldu. Yeni nesil Mac Pro'nun tam paket Türkiye fiyatı 420 bin TL. Peki Apple'ın bilgisayarı neler sunuyor? Mac Pro'nun özellikleri nedir? İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi 'ın ilk olarak 2019 konferansında tanıttığı Mac Pro'nun tam pakete ev sahipliği yapan versiyonunu fiyatı belli oldu.

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