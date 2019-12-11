Apple geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC 2019 etkinliğinde yeni Mac Pro'yu açıklamıştı. Tasarımı nedeniyle sosyal medyada dalga konusu olan Mac Pro'nun sonunda Türkiye fiyatı belli oldu. Yeni nesil Mac Pro'nun tam paket Türkiye fiyatı 420 bin TL. Peki Apple'ın bilgisayarı neler sunuyor? Mac Pro'nun özellikleri nedir? İşte detaylar...
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ilk olarak WWDC 2019 konferansında tanıttığı Mac Pro'nun tam pakete ev sahipliği yapan versiyonunu Türkiye fiyatı belli oldu.