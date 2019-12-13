sabah

4 ve 4'ün vizyon tarihi belli oldu

MATRİX 4 VE JOHN WİCK 4'ÜN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU
13 Aralık 2019, Cuma Güncelleme : 14:54:36

filmiyle bütün dünyanın beğenisini toplayan usta oyuncu 'in, Matrix 4 ve 4 filmleri aynı gün, yani 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek.

Warner Bros. merakla beklenen aksiyon serilerinin devam halkaları olan 4 ve 4'ün vizyon tarihlerini açıkladı. Başrollerinde 'in yer aldığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini duyurdu. İki filmin gişede nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu.

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN