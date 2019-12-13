Warner Bros. merakla beklenen aksiyon serilerinin devam halkaları olan Matrix 4 ve John Wick 4'ün vizyon tarihlerini açıkladı. Başrollerinde Keanu Reeves'in yer aldığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini duyurdu. İki filmin gişede nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu.