Gücünü 8nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 730G işlemciden alan telefonun işlemcisi, Adreno 618 GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Telefonun 6 GB'lik RAM'ine 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefona microSD kart desteği ise bulunmuyor.

Xiaomi Ni Note 10 Türkiye fiyatı, 5.999 TL olarak belirlendi.