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Xiaomi 10'un fiyatı belli oldu! Mi Note 10'un özellikleri nedir?

XİAOMİ Mİ NOTE 10'UN TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
13 Aralık 2019, Cuma Güncelleme : 15:16:35

Üç farklı renk alternatifi ile satın alınabilen Xiaomi Ni Note 10 sahip olduğu ana kamerası ile dikkatleri üzerine çeken telefonun 'de CC 9 Pro ismi ile satılıyor. 10'un fiyatı da belli oldu.

Gücünü 8nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 730G işlemciden alan telefonun işlemcisi, Adreno 618 GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Telefonun 6 GB'lik RAM'ine 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefona microSD kart desteği ise bulunmuyor.

Xiaomi Ni Note 10 fiyatı, 5.999 TL olarak belirlendi.

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