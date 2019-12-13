Üç farklı renk alternatifi ile satın alınabilen Xiaomi Ni Note 10 sahip olduğu ana kamerası ile dikkatleri üzerine çeken telefonun Çin'de CC 9 Pro ismi ile satılıyor. Mi Note 10'un Türkiye fiyatı da belli oldu.
Gücünü 8nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 730G işlemciden alan telefonun işlemcisi, Adreno 618 GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Telefonun 6 GB'lik RAM'ine 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefona microSD kart desteği ise bulunmuyor.
Xiaomi Ni Note 10 Türkiye fiyatı, 5.999 TL olarak belirlendi.