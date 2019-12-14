Eski model yani iOS 13 ve iPadOS 13 almayan iPhone ve iPad modelleri için yayınlanan bu güncelleme ile tahmin edebileceğiniz gibi yeni bir özellik sisteme eklenmiyor. Apple bu güncelleme ile sistemde yaşanan kritik güvenlik açıklarını kapatıyor. Cupertinolu de ayrıca performansta da iyileştirmeler yapıyor.

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 60 MB büyüklüğünde olan bu güncelleme iPhone 5s ve sonrası iPhone, iPad mini 2 ve sonrası iPad mini ve iPad Air modellerine geliyor. Güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Eğer cihazınız iOS 13'ü almıyorsa bu güncellemeyi güvenliğiniz için şiddetle yüklemenizi tavsiye ediyoruz. iOS 13'ü alıyorsa direkt olarak güncellemeniz de yeni özellikleri kullanmanız açısından sizin için faydalı olacaktır. (CNN Türk)