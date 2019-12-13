Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu
Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu
NASA veya diğer adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Ay hakkındaki çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan da Mars'la ilgili projeleri bırakmış değil. NASA gelecekteki Mars görevlerinde kullanılmak üzere, Mars yüzeyi altındaki su buzunun haritasını çıkardı. Uzay ve diğer gezegenlerle ilgili çalışmalar iyice hız kazanmışken, komplo teorisyenleri de boş durmuyor. Yeni iddiaları ileri sürüyorlar. Bu iddialarına ait kanıtları da paylaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mars'la alakalı bir iddia ortalığı karıştırdı. Kızıl gezegende NASA keşif aracının yakınında uzaylılara ait bir kanıt bulunduğu ortaya atıldı. İşte konu hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2019
11:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
12:15
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