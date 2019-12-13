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'taki keşif dehşete düşürdü! aracının yakınında bulundu

veya diğer adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi, Ay hakkındaki çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan da 'la ilgili projeleri bırakmış değil. NASA gelecekteki Mars görevlerinde kullanılmak üzere, Mars yüzeyi altındaki su buzunun haritasını çıkardı. Uzay ve diğer gezegenlerle ilgili çalışmalar iyice hız kazanmışken, komplo teorisyenleri de boş durmuyor. Yeni iddiaları ileri sürüyorlar. Bu iddialarına ait kanıtları da paylaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mars'la alakalı bir iddia ortalığı karıştırdı. Kızıl gezegende NASA keşif aracının yakınında uzaylılara ait bir kanıt bulunduğu ortaya atıldı. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 12:15
Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu

'la ilgili iddialar hiç bir zaman bitmedi. Yıllar boyunca Mars'ta uzaylıların olduğu Dünya'yı işgal etmeyi planladıkları, yer altında yaşadıklarına dair komplo teorileri ileri sürüldü. Şimdi bu iddia yeniden gündeme gelmiş durumda.

Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu

Uzaylılar ve sıra dışı olaylar hakkındaki açıklamalarıyla tanınan Scott C. Waring yeniden sahneye çıktı. Ünlü komplo teorisyeni 'ta yer altına açılan bir giriş bulduğunu belirtti.

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Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu

Waring yaptığı açıklamada söz konusu kapının veya girişin, 'ın çorak yüzeyinde kamufle edildiğini söyledi. Bu girişin yer altında bulunan gizli bir üsse veya yaşam alanına ait olduğunu vurguladı.

Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu

Ünlü teorisyen bununla birlikte keşif aracının tekerleğinin dibinde uzaylıların bir makinesine ait mekanik kol parçasının yer aldığını söyledi.

Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu

Waring'in paylaşımlarına katılanlar olduğu kadar, karşı çıkanlar da oldu. Waring'le birlikte birkaç uzaylı avcısı daha 'yı gerçekleri saklamakla suçluyor.

Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu

MARS'LA İLGİLİ DİĞER İDDİALAR

'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu.

Mars'taki keşif dehşete düşürdü! NASA aracının yakınında bulundu

Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

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