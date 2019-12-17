Oppo Reno 3 5G'nin rezervasyon sayfası telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama, 12 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle geleceğini ortaya koydu. Sızıntı bilgilere göre cihazın 8 GB RAM'li modeli 3199 yuan (458 dolar), 12 GB RAM'li varyantı ise 3599 yuan (515 dolar) olacak.

Gelelim Reno 3 Pro 5G'nin fiyatlarına. Pro 5G modelinde 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı olacak. Sızıntıya göre 8 GB RAM'li model 3699 yuan (529 dolar), 12 GB RAM'li yüksek model ise 4199 yuan (601 dolar) fiyata sahip. Ancak bu fiyatları doğrulayacak somut bir kanıt yok. Bu yüzden kesin bir yorumda bulunmak yanlış olur.

Diğer yandan PCRM00 model numaralı Oppo Reno 3 Pro 5G'nin 8 GB RAM'li modeli Geekbench'te ortaya çıktı. Geekbench sonuçlarında yonganın adı geçmese de, Oppo, telefonda Snapdragon 765G'nin olacağını açıklamıştı. Telefonun işletim sistemi de Android 10. Reno 3 Pro 5G tek çekirdekte 2847, çoklu çekirdekte ise 7686 puan almayı başarmış.

OPPO RENO 3 5G VE RENO 3 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?&NBSP;

Reno 3 5G'de 6.4 inç'lik Full HD+ damla çentikli AMOLED ekran yer alıyor. Reno 3 Pro 5G'de ise 90Hz yenileme hızı olan Full HD+ çözünürlükte, kavisli AMOLED ekran var. Her iki telefonda parmak izi okuyucu bulunuyor.

Her iki telefonun yongası farklı. Reno 3 5G'de Mediatek'in Dimensity 1000L işlemcisi varken, büyük kardeş Reno 3 Pro 5G'de Snapdragon 765G işlemci var. Her iki telefonun pili 4025 mAh ve 30 W VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisinin daha gelişmiş sürümünü destekliyorlar.

Telefonlarda ColorOS 7 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi bulunuyor.

Kameraya gelecek olursak, her iki cihazda 32 MP selfie kamerası var. Reno 3 5G'de 48+8+2+2 MP olmak üzere dörtlü ana kamera dizilimi yer alıyor. Reno 3 Pro 5G'de ise 64+8+2+2 MP olmak üzere 4 ana kamera var. Her iki telefon microSD kartı desteklemiyor.