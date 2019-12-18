Google Chrome 79, WebView tabanlı uygulamalarda yer alan bilgilerin silinmesi ile kullanıcılar tarafından şikayet edilmişti. Bu konu çeşitli internet forumlarında ve sosyal medyada konuşuldu. Projenin durdurulması bile söz konusu oldu, ancak Chrome 79'un dağıtımı yeniden başladı. Android kullanıcıları artık Chrome tarayıcılarını, diğer uygulamaları etkileyeceğinden endişe etmeden güncelleyebilir.

ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Kullanıcılar WebView altyapısını kullanan üçüncü parti uygulamalardan gelen verilerin silindiğini belirtiyordu. Ancak Google, aslında herhangi bir bilginin silinmediğini, bu bilgilerin görünmez hale geldiğini açıkladı.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada bu hafta içinde yeni bir güncellemenin yayınlanacağını, WebView tabanlı uygulamalarda kaybolan verilerin yeniden görüneceğini belirtti.

Sözcü yaptığı açıklamada şunlar söyledi:

"Android cihazlardaki Chrome ve WebView'de, M79 güncellemesinden dolayı bazı kullanıcılara ait uygulama verilerinin görünmediğini tespit ettik. Güncellemeyi hemen durdurduk. Bu hafta içinde yayınlayacağımız güncelleme ile kaybolan veriler yeniden görünür hale gelecek. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

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