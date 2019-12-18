Son aylarda Note 10 Lite'ın adı sıklıkla anılır oldu. Samsung'un Note 10 serisine biraz daha düşük özellikli, ancak uygun fiyatlı bir model eklemek istediği belirtiliyordu. Son gelişmelere göre Samsung yeni telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Note 10 Lite'a ait olduğu iddia edilen bir görsel internete düştü ve kısa sürede yayıldı.

GALAXY NOTE 10 LITE'IN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Görünüşe göre Note 10 Lite, büyük kardeşleri gibi kavisli bir ekrana sahip değil. Telefonun ekranı düz ve çerçeveleri biraz daha kalın duruyor. Bununla birlikte yine ön kamera Note 10 ve Note 10+ gibi ekranın içinde yer alıyor. Arkada ise üçlü kamera kurulumu var. Ana sensörün 48 MP olduğu söyleniyor. Diğer sensörlerden biri ultra geniş açılı, diğeri ise derinlik algılama sensörü görevini görüyor.

Raporlarda bahsedilen diğer özelliklere gelecek olursak, Note 10 Lite modelinde Snapdragon 855 işlemcisi veya Exynos 9810 olacak. 6 GB RAM'le gelecek telefonda Bluetooth 5.1 destekli S Pen de yer alacak. Samsung Galaxy Note 10 Lite kutudan Android 10'la çıkacak. Telefonun çıkışı hakkında çeşitli dedikodular var. Bazı kaynaklar ocak ayı içinde resmi duyurunun olacağını ve satışa çıkacağını iddia ediyor. Bazıları ise Galaxy S11 serisi ile birlikte açıklanacağını söylüyor.