Nvidia tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen GPU Teknoloji Konferansı (GTC), bu sene de yapay zeka ile ilgili çok önemli gelişmelere sahne oldu. Kaliforniya merkezli şirket, Çin'de devam eden GTC 2019'da kapsamında otonom araçlar için geliştirdiği yeni teknolojilerden, kurduğu ortaklıklara kadar birçok konuda önemli duyurular yaptı.

Nvidia, yapay zeka teknolojisinin önde gelen şirketlerinden Çinli Baidu ile ortaklık kurduğunu ve şirketin AI Box platformunun Nvidia V100 GPU'ları sayesinde 10 kat daha hızlı performans göstereceğini ifade etti. Benzer şekilde, dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba, yakın zamanda Nvidia T4 GPU'lara geçiş yapmıştı.

Nvidia hızlandırmalı bilgi işlem platformu sayesinde gelişmiş bir yapay zeka teknolojisi kullandıklarını söyleyen Alibaba'nın üst düzey yöneticisi Lingjie Xu, sezgisel arama yeteneklerinin satış başarısında kilit rol oynadığını ifade etti.

Bunların yanı sıra, otomotiv pazarı için yonga setleri üreten en büyük şirketlerden biri olan Nvidia, otonom araç ve sürücü yardımı işlevselliği sağlamayı amaçlayan yazılım odaklı platformu Drive'ı çok daha gelişmiş bir yapıya kavuşturacak. Özerk araçlar için selefi Xavier'den 7 kat daha hızlı performans gösteren Nvidia Drive AGX Orin işlemciyi tanıtan şirket, otonom araçlar için yapay zeka platformları sunan Çinli Didi ve SAIC şirketleri ile ortaklık kurduğunu belirtti.

Nvidia yöneticileri, otonom araçlarla ilgili hala birçok yasal engelin olduğunu belirterek, geliştirdikleri yazılım ve donanımın insan sürüşünden daha güvenli olması için testlerin sürdüğünü aktardı. Kaliforniya merkezli teknoloji devi, bir gün tüm arabaların üzerlerinde LIDAR sensörlerinin kullanılmasının sadece yolların daha güvenli olmasını sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda çok daha sağlıklı verilere erişilmesini mümkün kılacağını ifade etti. (Webtekno)