Apple'ın aldığı yeni patent, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı gösteriyor. Ancak bu patent, Apple'ın alışkın olduğumuz Touch ID sisteminden biraz daha farklı çalışıyor. Apple'ın yeni parmak izi okuyucu patenti, bundan sonra iPhone sahiplerinin parmak izlerinin optik olarak okunacağını gösteriyor. Bu patent, Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü 16 inç boyutundaki MacBook Pro modelinin sahip olduğu okuyucu sensörüyle benzerlik gösteriyor.

Apple, yeni patenti için sunduğu bilgiler arasında, dokunmatik bir ekranın gerekli görüldüğü durumlarda bir sensör olarak da kullanılabileceğini söylüyor. Bu da tıpkı diğer Android işletim sistemli akıllı telefon üreticilerinin ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörleri gibi bir teknoloji üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Üstelik Apple, bu teknolojinin ekranın genel görünümü üzerinde değişiklik yapabileceğini de ifade ediyor.

Teknoloji devinin patent evraklarında yer alan bilgilere göre bu sensör, kullanıcıların parmak izlerine ait verileri algılayacak ve bir kontrollöre iletecek. Kontrollör, sensörden aldığı verileri mevcut veriler ile eşleştirdikten sonra ekran kilidini deaktif edecek. Böylelikle kullanıcılar, parmak izlerini büyük bir hızla okutup, iPhone'larının ekran kilidini açabilecekler.

Apple'ın yeni patentiyle ilgili bilgiler hala fazlasıyla sınırlı. Ancak patent, gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone modellerinde Face ID'nin yerine Touch ID kullanılabileceğini gösteriyor. Yine de Apple, yeni iPhone modellerinde hem Face ID hem de Touch ID sistemini kullanmayı da tercih edebilir ki bu durum, çok daha olası görülüyor. Ancak Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni sistemin, iPhone'lar için ek bir maliyet olduğunu da unutmamak gerekiyor. (Webtekno)