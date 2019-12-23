Geçtiğimiz mayıs ayında, Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti, Çinli teknoloji devi Huawei'yi Çin devleti ve ordusu ile organik bağı bulunduğu gerekçesiyle kara listeye almıştı. Google ve Qualcomm gibi derin ticari ilişkilerinin olduğu şirketlerle iş birliğini kesmek zorunda kalan Huawei, yeni amiral gemisi Mate 30 Pro'yu Google mobil servisleri olmadan çıkarmıştı.

Bunun yerine Çinli şirketin kendi geliştirdiği mobil ekosistemi Huawei Mobile Service (HMS) ile gelen akıllı telefon, meraklı bir bekleyişin ardından nihayet Türkiye'deki macerasına başlıyor. Huawei tarafından yapılan açıklamada, Mate 30 Pro'nun ocak ayında ülkemizde satışa çıkacağı belirtildi; ancak fiyat konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı.

Huawei Mate serisinin son üyesi olan Mate 30 Pro, neredeyse 90 derecelik bir kıvrıma sahip olan 6,71 inçlik şelale ekranı ile geliyor. 90Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, kullanıcılara müthiş bir görsel şölen vadediyor.

Mate 30 Pro'nun çentiğinde, 32MP ana kamera ve 3D Derinlik Algılama Kamerası olmak üzere iki adet sensör yer alıyor. Cihazın arkasındaki daire formundaki bölümde ise 40MP (Cine Kamera, f/1.8 diyafram) + 40MP (SuperSensing Kamera, f/1.6 diyafram, OIS) + 8MP (Telefoto Kamera, f/2.4 diyafram, OIS) + 3D Derinlik Algılama Kamera bulunuyor.

Gücünü 7 nanometre sürecinde üretilen Kirin 990 yonga setinden alan Huawei Mate 30 Pro, 8GB RAM ve 128/256GB depolama alanı ile geliyor. Grafik tarafında Mali-G76 MP16'yı kullanan amiral gemisi, bu sayede kamera, oyun ve grafik işlemlerini yüksek hızlarda gerçekleştirebiliyor.

Kapağının altında 40 watt hızlı şarj ve 27 watt kablosuz şarj kapasitesine sahip 4.500 mAh değerinde bir batarya bulunan Mate 30 Pro, USB Type-C girişi ile geliyor. Kutusundan Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile çıkan amiral gemisi; Siyah, Uzay Gümüş, Kozmik Mor ve Zümrüt Yeşili olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip.

Huawei Mate 30 Pro özellikleri:

Ekran: 6,53 inç 1440 x 3120 2K+ AMOLED, 512 ppi, 94,78 ekran gövde oranı, 88 derecelik eğik ekran.

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990, 7nm

RAM: 8 GB, 12 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka Kamera: 40 MP ana kamera, 40 MP geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera, ToF sensörü, renk sıcaklığı sensörü ve flaş.

Ön Kamera: 32 MP ana kamera, geniş açılı ikincil kamera ve ToF sensörü

Batarya: 4500 mAh

Bağlantı: Kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 4G LTE, 5G özel sürüm, çift SIM kart, Wi-Fi 6

Boyutlar: 158,1 mm, 73,6 mm, 8,7 mm

Ağırlık: 198 gram

(Webtekno)