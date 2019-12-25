Android konu güvenlik olunca diğer mobil işletim sistemlerine göre (örneğin iOS gibi) daha çok sıkıntılar yaşıyor. Android açık kaynak kodlu ve dışarıdan uygulama yüklemeye izin veren yapısı Android'in kontrol altında tutulmasını oldukça zorlaştırıyor. Bu yüzden sık sık Android kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımlar ile mücadele etmek zorunda kalan Google'ın başı yine tehlike bir virüs nedeniyle bir hayli dertte.

ANDROID'TE TEHLİKENİN YENİ ADI: SORAKA

White Ops Threat Intelligence ekibinde çalışan bazı siber güvenlik uzmanları, Android'in uygulama mağazası Google Play Store'da çalışmalar yürütürken, 104 adet Android uygulamasında ortak bir zararlı yazılım bulunduğunu keşfetti. Bu ortak zararlı yazılımın adı ise Soraka takma isimli bir virüstü.

SORAKA REKLAMLARLA HACKER'LARA PARA KAZANDIRIYOR

Soraka virüsü, kullanıcı bilgilerini çalma veya kullanıcı verisi kopyalama gibi işlemler yapmadan, kullanıcılara sadece hem kilit ekranlarında hem de ana ekranlarında rahatsız edici reklamlar gösteriyor. Böylece, korsanlar kullanıcıların cihazlarını birer reklam makinesine dönüştürüyor ve gösterilen reklam başına çok kolay ve hızlı bir şekilde para kazanabiliyor. Korsanlar tüm bunları yaparken yapay zekayı dahi kullanıyor. Android'teki yeni tehlikenin enteresan tarafı ise anti-virüs programlarının Soraka'ya hiçbir şekilde müdahale edememeleri. Çünkü o, tüm programlardan kendini korumayı başarıyor.

ANDROID'TEKİ SORAKA VİRÜSÜNDEN 4,6 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Android'teki Soraka tehlikesi, uzmanların aktardığına göre milyonlarca cihaza bulaştı. Uzmanların telaffuz ettiği rakam en az 4,6 milyon kullanıcının Soraka virüsünden etkilendiği yönünde. Soraka'nın nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair ise herhangi bir bilgi yok. Eldeki tek bilgi, Soraka'nın Rusça bir kelime olması nedeniyle, yazılımın Rusya'dan çıkmış olma ihtimali.Bu durum Rusya'dan çıkan bir yazılım olduğunu kanıtlamaya yeterli değil. Eğer siz de Soraka'dan etkilenmiş olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki listede kodları yer alan uygulamalardan kurtulmayı hemen düşünmelisiniz.

ANDROID'TEKİ TEHLİKELİ 104 UYGULAMANIN LİSTESİ

com.daily.wonderfull.moment

com.dailycostmaster.android

com.dangerous.writing.note

com.data.securite.data

com.days.daysmatter365.android

com.days.remind.calendar

com.detector.noise.tool

com.dodge.emoji.game

com.dog.bark.picture.puzzle

com.drink.water.remind.you

com.ezzz.fan.sleep.noise

com.fake.call.girlfriend.prank2019

com.fakecaller.android

com.fake.caller.plus

com.false.location

com.fancy.lovetest.android

com.fast.code.scanner.nmd

com.filemanagerkilopro.android

com.filemanagerupro.android

com.filemanageryo.android

com.filemanagerzeropro.android

com.find.difference.detective.little

com.find.you.lover.test

com.frame.easy.phone

com.frank.video.call.lite

com.free.code.scanner.nmd

com.free.lucky.prediction.test

com.funny.lie.truth.detector

com.funny.word.game.english

com.game.color.hunter

com.ice.survival.berg

com.idays.dayscounter.android

com.important.days.matter

com.instanomo.android

com.isleep.cycleclock.android

com.led.color.light.rolling

com.lite.fake.gps.location

com.lovetest.plus.android

com.love.yourself.women

com.lucky.charm.text

com.lucky.destiny.teller

com.magnifying.glass.tool

com.math.braingame.puzzle.riddle

com.math.iq.puzzle.riddle.braingame

com.math.puzzles.riddle.braingame

com.multiple.scanner.plus.nmd

com.my.big.days.counter

com.my.constellation.love.work

com.my.pocker.mobile.mirror

com.nanny.tool.data

com.nice.mobile.mirror.hd

com.nomophotoeditor.android

com.non.stop.writing

com.phone.lite.frame

com.phone.mirror.pro

com.pocker.pro.mobile.mirror

com.prank.call.fake.ring

com.phonecallmaker.android

com.pro.test.noise

com.puzzle.cute.dog.android

com.scan.code.tool

com.simple.days.counter

com.sleep.comfortable.sounds

com.sleep.in.rain

com.sleepassistantool.android

com.sleeptimer.android

com.smart.scanner.master.nmd

com.test.find.your.love

com.test.fortune.tester

com.test.lover.match

com.tiny.scanner.tool.nmd

com.wmmaster.android

com.word.fun.level.english

good.lucky.is.coming.hh

mobi.clock.android

my.lucky.goddness.today.test

newest.android.fake.location.changer

nmd.andriod.better.calculator.plus

nmd.andriod.mobile.calculator.master

nmd.android.best.fortune.explorer

nmd.android.better.fortune.signs

nmd.android.clam.white.noise

nmd.android.fake.incoming.call

nmd.android.good.luck.everyday

nmd.android.location.faker.master

nmd.android.multiple.fortune.test

nmd.android.scanner.master.plus

nmd.android.test.what.suitable

photo.editor.pro.magic

pic.art.photo.studio.picture

relax.ezzz.sleep.cradle

super.lucky.magican.newest

test.you.romantic.quize

well.sleep.guard.relax

your.best.lucky.master.test.new

com.ssdk.test

bedtime.reminder.lite.sleep

com.frank.video.call.lite.pro.prank

com.personal.fortune.text

com.daily.best.suit.you

com.false.call.trick

magicball.funnyapp.useful.crystal

yourdestinypredict.yourlifetest.amazingma gic

(Mynet)