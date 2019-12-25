Android telefon sahipleri dikkat! Google Play Store'da 104 tehlikeli uygulama bulundu
Geçmiş dönemlerde Google Play Store'da zararlı yazılım içeren uygulamalar bulunmuş ve temizlenmişti. Google, Android uygulama mağazası için birçok önlemi de devreye sokmuştu. Ancak tüm denetimlere rağmen Play Store'da halen sorunlar olabiliyor. White Ops Threat Intelligence araştırmacıları Play Store'da 104 tehlikeli uygulama buldu. Bu uygulamaların en az 4.6 milyon kullanıcıyı etkilediği belirtildi. İşte o uygulamalar...
Android konu güvenlik olunca diğer mobil işletim sistemlerine göre (örneğin iOS gibi) daha çok sıkıntılar yaşıyor. Android açık kaynak kodlu ve dışarıdan uygulama yüklemeye izin veren yapısı Android'in kontrol altında tutulmasını oldukça zorlaştırıyor. Bu yüzden sık sık Android kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımlar ile mücadele etmek zorunda kalan Google'ın başı yine tehlike bir virüs nedeniyle bir hayli dertte.
ANDROID'TE TEHLİKENİN YENİ ADI: SORAKA
White Ops Threat Intelligence ekibinde çalışan bazı siber güvenlik uzmanları, Android'in uygulama mağazası Google Play Store'da çalışmalar yürütürken, 104 adet Android uygulamasında ortak bir zararlı yazılım bulunduğunu keşfetti. Bu ortak zararlı yazılımın adı ise Soraka takma isimli bir virüstü.
SORAKA REKLAMLARLA HACKER'LARA PARA KAZANDIRIYOR
Soraka virüsü, kullanıcı bilgilerini çalma veya kullanıcı verisi kopyalama gibi işlemler yapmadan, kullanıcılara sadece hem kilit ekranlarında hem de ana ekranlarında rahatsız edici reklamlar gösteriyor. Böylece, korsanlar kullanıcıların cihazlarını birer reklam makinesine dönüştürüyor ve gösterilen reklam başına çok kolay ve hızlı bir şekilde para kazanabiliyor. Korsanlar tüm bunları yaparken yapay zekayı dahi kullanıyor. Android'teki yeni tehlikenin enteresan tarafı ise anti-virüs programlarının Soraka'ya hiçbir şekilde müdahale edememeleri. Çünkü o, tüm programlardan kendini korumayı başarıyor.
ANDROID'TEKİ SORAKA VİRÜSÜNDEN 4,6 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ
Android'teki Soraka tehlikesi, uzmanların aktardığına göre milyonlarca cihaza bulaştı. Uzmanların telaffuz ettiği rakam en az 4,6 milyon kullanıcının Soraka virüsünden etkilendiği yönünde. Soraka'nın nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair ise herhangi bir bilgi yok. Eldeki tek bilgi, Soraka'nın Rusça bir kelime olması nedeniyle, yazılımın Rusya'dan çıkmış olma ihtimali.Bu durum Rusya'dan çıkan bir yazılım olduğunu kanıtlamaya yeterli değil. Eğer siz de Soraka'dan etkilenmiş olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki listede kodları yer alan uygulamalardan kurtulmayı hemen düşünmelisiniz.
ANDROID'TEKİ TEHLİKELİ 104 UYGULAMANIN LİSTESİ
com.daily.wonderfull.moment
com.dailycostmaster.android
com.dangerous.writing.note
com.data.securite.data
com.days.daysmatter365.android
com.days.remind.calendar
com.detector.noise.tool
com.dodge.emoji.game
com.dog.bark.picture.puzzle
com.drink.water.remind.you
com.ezzz.fan.sleep.noise
com.fake.call.girlfriend.prank2019
com.fakecaller.android
com.fake.caller.plus
com.false.location
com.fancy.lovetest.android
com.fast.code.scanner.nmd
com.filemanagerkilopro.android
com.filemanagerupro.android
com.filemanageryo.android
com.filemanagerzeropro.android
com.find.difference.detective.little
com.find.you.lover.test
com.frame.easy.phone
com.frank.video.call.lite
com.free.code.scanner.nmd
com.free.lucky.prediction.test
com.funny.lie.truth.detector
com.funny.word.game.english
com.game.color.hunter
com.ice.survival.berg
com.idays.dayscounter.android
com.important.days.matter
com.instanomo.android
com.isleep.cycleclock.android
com.led.color.light.rolling
com.lite.fake.gps.location
com.lovetest.plus.android
com.love.yourself.women
com.lucky.charm.text
com.lucky.destiny.teller
com.magnifying.glass.tool
com.math.braingame.puzzle.riddle
com.math.iq.puzzle.riddle.braingame
com.math.puzzles.riddle.braingame
com.multiple.scanner.plus.nmd
com.my.big.days.counter
com.my.constellation.love.work
com.my.pocker.mobile.mirror
com.nanny.tool.data
com.nice.mobile.mirror.hd
com.nomophotoeditor.android
com.non.stop.writing
com.phone.lite.frame
com.phone.mirror.pro
com.pocker.pro.mobile.mirror
com.prank.call.fake.ring
com.phonecallmaker.android
com.pro.test.noise
com.puzzle.cute.dog.android
com.scan.code.tool
com.simple.days.counter
com.sleep.comfortable.sounds
com.sleep.in.rain
com.sleepassistantool.android
com.sleeptimer.android
com.smart.scanner.master.nmd
com.test.find.your.love
com.test.fortune.tester
com.test.lover.match
com.tiny.scanner.tool.nmd
com.wmmaster.android
com.word.fun.level.english
good.lucky.is.coming.hh
mobi.clock.android
my.lucky.goddness.today.test
newest.android.fake.location.changer
nmd.andriod.better.calculator.plus
nmd.andriod.mobile.calculator.master
nmd.android.best.fortune.explorer
nmd.android.better.fortune.signs
nmd.android.clam.white.noise
nmd.android.fake.incoming.call
nmd.android.good.luck.everyday
nmd.android.location.faker.master
nmd.android.multiple.fortune.test
nmd.android.scanner.master.plus
nmd.android.test.what.suitable
photo.editor.pro.magic
pic.art.photo.studio.picture
relax.ezzz.sleep.cradle
super.lucky.magican.newest
test.you.romantic.quize
well.sleep.guard.relax
your.best.lucky.master.test.new
com.ssdk.test
bedtime.reminder.lite.sleep
com.frank.video.call.lite.pro.prank
com.personal.fortune.text
com.daily.best.suit.you
com.false.call.trick
magicball.funnyapp.useful.crystal
yourdestinypredict.yourlifetest.amazingma gic
(Mynet)