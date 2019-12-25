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'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı

'la ilgili çalışmalar iyice hız kazandı. (ABD Havacılık ve Dairesi), 2020'de Mars'a yeni bir keşif aracı göndermeyi planlıyor. Bu araç jeolojik açıdan zorlu bir bölge olan Jezero kraterine inecek. Diğer yandan NASA'nın diğer keşif aracı ise görevine devam ediyor. InSight, Mars'ın derinliklerinde ilginç bir keşfe imza attı.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:57
Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı

'nın milyonlarca kilometre uzaktaki 'ta robot jeolog olarak görev yürüten aracı, kızıl gezegenin tozlu yüzeyinde tek başına görev yapıyor ve zemindeki sismik yankıları dinliyor.

Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı

, tektonik çatlakların gıcırtısını ve gezegenin içindeki küçük sarsıntıları hissedebilecek kadar hassas.

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Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı

Sinyallerin çoğu belirsiz olarak gelse de, iki tanesi belirgin şekilde tespit edildi. Bilim insanları sinyalleri kaynaklarına kadar izledi ve kırmızı gezegende şimdiye kadar bulunan ilk aktif fay bölgesini keşfetti.

Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı

'nın Amerikan Jeofizik Birliği konferansında sunduğu verilerine göre, marsquakes olarak bilinen etkinlikler, 3 ve 4 büyüklüğünde gerçekleşti.

Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı

İki , Dünya standartlarına göre küçük olsa da, 'ta tespit edilen en büyük depremlerden oldular.

Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı

Bilim insanları, her iki depremi de 'ın iniş bölgesinin yaklaşık 1.600 kilometre doğusunda kalan, derin çatlaklardan oluşan ve Cerberus Fossae olarak bilinen bir bölgeye kadar izleyebildiler.

Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı

Çalışmanın sonuçları artık uzmanlar tarafından incelenmeyi ve bir dergide yayınlanmayı bekliyor. ekibinden araştırmacılar, çalışma yayınlanana kadar yorum yapmayı reddettiler.

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