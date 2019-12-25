Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı
Mars'ta ilk defa keşfedildi! Bilim insanları şimdilik açıklama yapmaktan kaçındı
Mars'la ilgili çalışmalar iyice hız kazandı. NASA (ABD Havacılık ve Uzay Dairesi), 2020'de Mars'a yeni bir keşif aracı göndermeyi planlıyor. Bu araç jeolojik açıdan zorlu bir bölge olan Jezero kraterine inecek. Diğer yandan NASA'nın diğer keşif aracı InSight ise görevine devam ediyor. InSight, Mars'ın derinliklerinde ilginç bir keşfe imza attı.
Giriş Tarihi: 25.12.2019
09:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
09:57
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