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'nın Spitzer Teleskobu 'ni fotoğrafladı

YILBAŞI AĞACI YILDIZ KÜMESİ FOTOĞRAFLANDI
26 Aralık 2019, Perşembe Güncelleme : 13:28:58

AA

'nın Spitzer Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros Takımyıldızı'nda bulunan 'ni fotoğrafladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), görünümü bir yılbaşı ağacını andırdığı için bu adla anılan yıldız kümesinin, Spitzer'in kızılötesi kamerası tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı.

Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor.

Gökbilimi Kataloğu'da "NGC 2264" nesne topluluğu içinde sınıflandırılan öbek içinde Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi dışında Koni Bulutsusu, Kar Tanesi Yıldız Kümesi ve Tilki Kürkü Bulutsusu buluyor.

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