Son dönemde gündemi sıklıkla meşgul eden Oppo Reno 3 serisi nihayet resmiyet kazandı. 5G bağlantısını destekleyen Reno 3 ve Reno 3 Pro bugün tanıtıldı. Reno 3'ün ekranında su damlası şeklinde küçük bir çentik yer alırken Reno 3 Pro selfie kamerasını barındıran delikli ekranı ile dikkat çekiyor.

Reno 3, 8 GB + 128 GB ve 12 GB + 128 GB olmak üzere iki konfigürasyon seçeneğine sahip. Akıllı telefon 5G destekli MediaTek Dimensity 1000L yonga setinden güç alıyor.

Cihazın arka tarafında 64 megapiksel ana görüntü sensörü içeren dörtlü kamera sistemi mevcut. Ayrıca telefon hızlı şarj özellikli 4.025 mAh pil içeriyor.

Reno 3 Pro ise Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor. Yani bu modelde de 5G desteği mevcut. Akıllı telefonda 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç ekran var.

8 GB + 128 GB ve 12 GB + 256 GB olmak üzere iki donanım seçeneği ile piyasaya sürülen telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş.

Akıllı telefon rahat bir kavrama sunan şık ve ince tasarımı ile dikkat çekiyor. Cihaz sadece 7.7 mm kalınlığında ve ağırlığı 172 gram.

Oppo Reno 3 Pro ince olsa da 4.025 mAh gibi oldukça büyük bir pile sahip. Ayrıca VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Oppo'nun kutuya 30W USB Type-C hızlı şarj cihazı eklediğini de belirtelim.

OPPO RENO 3 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.4 inç Full HD+ AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 1000L (entegre Mali-G77 MC9 GPU)

RAM: 8/12 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 128 GB

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.0

Arka Kamera: 64 MP ana + 8 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP mono

Ön Kamera: 32 MP

Ses: 3.5 mm kulaklık girişi, Dolby Atmos

Boyutlar: 160.3 × 74.3 × 7.96 mm

Ağırlık: 181 gram

Batarya: 4.025 mAh (30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli)

Parmak İzi Sensörü: Ekrana Gömülü

Bağlantı Seçenekleri: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

OPPO RENO 3 PRO 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.5 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED (Corning Gorilla Glass 5)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (entegre Adreno 620 GPU)

RAM: 8/12 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 128/256 GB

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.0

Arka Kamera: 48 MP ana + 8 MP geniş açılı + 23 MP telefoto + 2 MP mono

Ön Kamera: 32 MP

Ses: 3.5 mm kulaklık girişi, Dolby Atmos, çift hoparlör

Boyutlar: 159.4 × 72.4 × 7.7 mm

Ağırlık: 172 gram

Batarya: 4.025 mAh (30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli)

Parmak İzi Sensörü: Ekrana Gömülü

Bağlantı Seçenekleri: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

OPPO RENO 3 SERİSİ FİYAT ETİKETLERİ

Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

Oppo Reno 3

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 485 dolar

12 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 528 dolar

Oppo Reno 3 Pro

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 571 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 640 dolar

OPPO Reno 3 Pro [Klasik Mavi Versiyonu]

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 600 dolar

Her iki akıllı telefon da 31 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Reno 3 Pro'nun Klasik Mavi versiyonu ise 10 Ocak tarihinde satın alınabilecek. (Donanımhaber)