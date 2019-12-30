Apple patentleri hakkında yaptıkları haberlerle tanınan Patently Apple sitesinde dikkat çekici bir haber yer aldı. Sitenin belirttiğine göre Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, oyun pazarına iyice göz dikmiş durumda. Apple'ın oyuncu bilgisayarı çıkarabileceğine dair bir iddia ortaya atıldı.

Tayvanlı bir kaynaktan gelen söylentilere göre Apple bu konuda çalışmalara başlamış ve bu oyuncu bilgisayarının 5000 dolara mal olacağı ileri sürülüyor. Şu an için cihaz hakkındaki detaylar oldukça az. Oyuncu bilgisayarının iMac veya Mac Pro gibi masaüstü mü, yoksa MacBook Pro gibi dizüstü mü olacağı belli değil. Kaynak, Apple'ın oyunculara özel Mac duyurusunu WWDC 2020'de yapacağını belirtiyor.

Sonuç olarak bunun bir söylenti olduğunu unutmamak gerekli. Apple belki böyle bir girişim içinde olabilir. Ama doğruluğu bilinmeyen bir iddia. Neler olacağını ise WWDC 2020'de öğreneceğiz.