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  • Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

Marslılar insanlara benziyor! keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani bilinen adıyla , 'taki araştırmalarına devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu araştırmalar daha da derinleşecek. NASA, önümüzdeki sene yeni bir keşif aracını kızıl gezegene göndermeyi planlıyor. Diğer yandan Mars'la ilgili iddialar da yeniden gündeme geldi. Kısa süre önce Mars'ta yer altına açılan bir giriş olduğu bulunduğu ileri sürülmüştü. Şimdi ise NASA'nın keşif aracının yakınında uzaylılarla ilgili başka bir kanıt daha bulunduğu iddia edildi. Komplo teorisyenleri bu keşfin Marslıların insanlara benzediğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 16:32
Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

'nın, Güneş Sistemi, uzay ve diğer gezegenlerle ilgili çalışmaları iyice hızlandı. NASA gelecekteki görevlerinde kullanılmak üzere, Mars'ın yüzeyi altındaki su buzunun haritasını çıkardı.

Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

Bununla birlikte , 2020'de 'a göndermeyi planladığı yeni keşif aracının, kızıl gezegende jeolojik açıdan zorlu bir bölge olan Jezero kraterine ineceği bildirildi.

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Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

'la ilgili gelişmeler bu şekilde devam ederken, komplo teorisyenleri ve avcıları da yeni iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'in bir süredir sesi soluğu pek çıkmıyordu, ancak Waring bu sessizliğini bomba bir iddia ile bozdu. Bir zamanlar 'ta yaşayan akıllı canlıların insanlara benzediğini ileri sürdü. Bu iddiasını destekleyecek bir kanıt da paylaştı.

Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

Waring, 'nın keşif aracından gelen fotoğraflarını araştırırken bir heykel başına denk geldiğini belirtti.

Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

Bu heykel başının çeneye, dudaklara, buruna, yanaklara, gözlere sahip olduğunu ve oldukça eski göründüğünü belirtti.

Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

Söz konusu heykelin binlerce yıl önce yapılmış olduğundan, geri kalanının yok olmuş olabileceğini, ancak 'ta bir zamanlar akıllı canlıların yaşadığının bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

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