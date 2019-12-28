Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi
Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani bilinen adıyla NASA, Mars'taki araştırmalarına devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu araştırmalar daha da derinleşecek. NASA, önümüzdeki sene yeni bir keşif aracını kızıl gezegene göndermeyi planlıyor. Diğer yandan Mars'la ilgili iddialar da yeniden gündeme geldi. Kısa süre önce Mars'ta yer altına açılan bir giriş olduğu bulunduğu ileri sürülmüştü. Şimdi ise NASA'nın keşif aracının yakınında uzaylılarla ilgili başka bir kanıt daha bulunduğu iddia edildi. Komplo teorisyenleri bu keşfin Marslıların insanlara benzediğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 28.12.2019
16:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
16:32
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