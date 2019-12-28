Marslılar insanlara benziyor! NASA keşif aracının yakınında bulundu! Dünyayı şaşkına çevirdi

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'in bir süredir sesi soluğu pek çıkmıyordu, ancak Waring bu sessizliğini bomba bir iddia ile bozdu. Bir zamanlar Mars'ta yaşayan akıllı canlıların insanlara benzediğini ileri sürdü. Bu iddiasını destekleyecek bir kanıt da paylaştı.