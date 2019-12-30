Virginia'daki Richmond Üniversitesi'nden araştırmacılar, zenginleştirilmiş bir ortamın bilişsel işlevi geliştirebileceğini ve karmaşık görevleri öğrenme yeteneğini keskinleştirmeye yardımcı olabileceğini göstermek için farelere küçük arabalarını nasıl sürüleceğini öğretti.
Araba kullanmanın farelerin rahatlamalarına yardımcı olduğunu iddia ediyorlar. Yemek ödülü karşılığında eğitime alınan farelerin "kendi kendine yeterlilik" ve "yeni yetenekleri öğrenme" araba sürme deneyi yapılan farelerde rahatlama belirtisi olan Dehidroepianrosteron hormonun daha yüksek olduğu anlaşıldı. Araba kullanırken stres seviylerinin düştüğü ortaya çıktı.
Araba kullanmayı öğrenen fareler görenleri şaşırtıyor!