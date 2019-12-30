Araba kullanmanın farelerin rahatlamalarına yardımcı olduğunu iddia ediyorlar. Yemek ödülü karşılığında eğitime alınan farelerin "kendi kendine yeterlilik" ve "yeni yetenekleri öğrenme" araba sürme deneyi yapılan farelerde rahatlama belirtisi olan Dehidroepianrosteron hormonun daha yüksek olduğu anlaşıldı. Araba kullanırken stres seviylerinin düştüğü ortaya çıktı.

Araba kullanmayı öğrenen fareler görenleri şaşırtıyor!