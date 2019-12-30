Samsung Galaxy S11'in daha önceden ortaya çıkan özelliklerinde Snapdragon 865 ve Exynos 990 işlemcisinden güç alacağını belirtelim. Zaten yeni bir amiral gemisi akıllı telefon modelinde düşük seviye ya da güncel olmayan bir işlemci kullanılması, pek görülen bir şey değil.

Bu bilgilerin yanı sıra ana kamerada 108 megapiksel çözünürlüğünde bir lens kullanacak olan Samsung Galaxy S11, 50x hibrit, 100x dijital yakınlaştırmaya destek verecek. Bu sayede de kamera konusunda bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Yeni ortaya çıkan bilgilerde Çinli 3C isimli sertifika firması sayesinde Samsung Galaxy S11+'ın bazı özellikleri kesinleşti. Sertifikaya göre Samsung Galaxy S11+ 25W hızlı şarja, 5000 mAh bataryaya ve 5G desteğine sahip olacak. Ayrıca telefonun model numarası da SM-G9880 olarak belirlendi. (Milliyet)