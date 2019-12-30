Xiaomi'nin geleneksel "Mi" serisi içinde yaklaşan amiral gemisi modelleri gizemini korumaya devam ediyor. Birkaç kez şirketin kurucu ortağı ve başkanı Lin Bin sosyal medya hesaplarında Mi 10 Pro'dan bahsetti fakat cihazlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz.

Tanıtıma kalan süre kısaldıkça yeni amiral gemisi ailesi hakkında sızıntılar ve görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün de Mi 10'un batarya kapasitesi ve bazı detayları Weibo üzerinde yayınlandı.

Weibo'da ortaya çıkan sızıntıya göre, Mi 10 batarya kapasitesinin 4500 mAh ve 4800 mAh arası bir değerde olması bekleniyor. Ayrıca yeni hızlı şarj teknolojisiyle de cihaz pilinin yüzden 0'dan tam şarja ulaşması yaklaşık 35 dakika sürecek. Bu durumun cihaz yanında sunulması beklenen 66W şarj cihazı ile de ilgili olduğu düşünülüyor.

Ayrıca ortaya çıkan son sızıntılar da yeni Mi 10 ailesinin Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi ile geleceğini de gösteriyor. İşlemcinin güç tüketimi oldukça optimize edilmiş olsa da batarya ne kadarlık bir kullanım süresi sunacak hep beraber göreceğiz. Kısa süre içerisinde cihazın hem donanım hem de tasarım özelliklerinin netleşmesi bekleniyor. (Shiftdelete)