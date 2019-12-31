Google Mobil Hizmetleri'nin eksikliği göz önüne alındığı zaman Mate 30 serisinin sevkiyat sayısı oldukça etkileyici. Geleceğe bakacak olursak, Huawei, Mate 30'da 20 milyonluk sevkiyat rakamını hedefliyordu. Kısa süre içinde 7 milyondan 12 milyona çıkan gönderim sayısı, 20 milyonluk hedefe ulaşılacağını ortaya koyuyor.

Çinli şirketin kendi geliştirdiği mobil ekosistemi Huawei Mobile Service (HMS) ile gelen akıllı telefon, meraklı bir bekleyişin ardından nihayet Türkiye'deki macerasına başlıyor. Huawei tarafından yapılan açıklamada, Mate 30 Pro'nun ocak ayında ülkemizde satışa çıkacağı belirtildi; ancak fiyat konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı.