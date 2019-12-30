WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri
WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri
WhatsApp'a 2019 senesi içinde birçok yeni özellik eklendi, mevcut bazı yetenekleri üstünde de değişiklik yapıldı. Birkaç gün önce uzun zamandır beklenen karanlık modla ilgili haberler çıktı. Karanlık mod testlerinin sona yaklaştığı ve yakın zamanda WhatsApp'a bu özelliğin ekleneceği raporlanmıştı. Fakat yenilikler sadece karanlık mod veya diğer adıyla gece moduyla sınır değil. 2020 içinde popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a başka yeni özellikler de gelecek. Bakın neler olacak...
Giriş Tarihi: 30.12.2019
17:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
17:27
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