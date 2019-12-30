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'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri

'a 2019 senesi içinde birçok yeni özellik eklendi, mevcut bazı yetenekleri üstünde de değişiklik yapıldı. Birkaç gün önce uzun zamandır beklenen karanlık modla ilgili haberler çıktı. Karanlık mod testlerinin sona yaklaştığı ve yakın zamanda WhatsApp'a bu özelliğin ekleneceği raporlanmıştı. Fakat yenilikler sadece karanlık mod veya diğer adıyla gece moduyla sınır değil. 2020 içinde popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a başka yeni özellikler de gelecek. Bakın neler olacak...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 17:27
WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri

, 2019 yılında karşımıza grup mesajlarında davetiye özelliği ve hatırlatma özelliği gibi yeniliklerle çıkmıştı. Şimdi ise sıra 2020'ye geldi. 2020'de yayınlanacak WhatsApp özellikleri neler olacak?

WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri

Kendini imha eden mesajlara Snapchat'ten alışkınız. Çok uzun yıllardır Snapchat'te bulunan bu özellik yeni yıl ile birlikte 'a geliyor. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek.

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WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri

Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca bu özelik kapatılabilecek.

WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri

2020 yılında gelecek bir diğer özellik ise tabii ki karanlık mod. Akıllı telefon ekosisteminde 2019 yılına damga vuran özelliklerden biri karanlık mod oldu. Hem Android 10 hem de iOS 13 karanlık mod odaklı işletim sistemleri olarak hayatımıza girdi.

WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri

Karanlık moda ayak uyduran sosyal medya platformları da oldu. da 2020'de bu platformların arasına katılacak. Karanlık mod özellikle AMOLED ekrana sahip telefonlara pil tasarrufu yaptırması açısından önem taşıyor.

WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri

Yeni yıl içinde gelecek bir diğer yenilik ise fotoğraf araması olacak. üzerinden gönderilen fotoğraflar, Google üzerinden aranabilecek.

WhatsApp'a 2020'de gelecek özellikler! İşte kullanıcıları sevindirecek WhatsApp yenilikleri

Tüm bu özelliklerin test aşamasında olduğu biliniyor. Yeni yılın hangi döneminde kullanıcılara sunulacağı ise şimdilik merak konusu. (Shiftdelete)

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