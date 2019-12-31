Güney Kore'deki isimsiz sanayi kaynaklarına göre Apple, 2021 model iPhone'larında kullanılmak üzere BOE'den 45 milyon OLED paneli sipariş etmeyi planlıyor. Ayrıca kaynak 2021'de çıkacak olan iPhone modellerinin hepsinde OLED ekran kullanılacağını belirtiyor.

Eğer söylenenler doğruysa, BOE, Samsung'tan sonra Apple'a OLED panel sağlayan ikinci ana tedarikçi olacak. LG Display de üçüncü üretici olarak devam edecek. Japan Display ise Apple Watch için küçük OLED ekranlar üretmeye devam edecek.

Apple ve BOE'nin 2021'deki iPhone'lar için iş birliği yapacak iddiası gündemde yer alsa da, aslında 2020'de çıkacak olan iPhone 12 ailesinin tüm modellerinde OLED panel kullanacağına dair söylentiler var. Hatta eski tarihli bazı raporlarda BOE'nin 2020 yılında devreye gireceği ve Apple için üretim yapacağı ileri sürülmüştü.