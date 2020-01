PlayStation Plus abonelerine ocak ayında Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Goat Simulator oyunları ücretsiz olarak veriliyor.

PlayStation kullanıcılarının 7 Ocak Salı gününden itibaren edinebilecekleri Bluepoint Games tarafından geliştirilen The Nathan Drake Collection'ın içerisinde PlayStation 3 oyunları olan Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception yer alacak. Bu oyunları alan oyuncular, PS4 için geliştirilmiş görsellerle oynayabilecekler.

Double Eleven tarafından geliştirilen Goat Simulator, oyun dünyasının en absürt oyunlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.

Hem Uncharted: The Nathan Drake Collection'ı hem de Goat Simulator'ı PS Plus vasıtasıyla 3 Şubat tarihine kadar indirebilirsiniz. PS Plus'ın aralık ayında verdiği Respawn Entertainment'ın birinci şahıs nişancı oyunu Titanfall 2'yi ve Milestone'un motosiklet yarış oyunu Monster Energy Supercross – The Official Videogame'i 6 Ocak tarhine kadar edinebilirsiniz. (Webtekno)