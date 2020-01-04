Huawei yeni listeyi doğruladı

Listedeki modeller için güncelleme ilk olarak Çin'de kullanıcılar için yayınlanacak. Daha önce EMUI 10 alacak modellerin listesi ortaya çıkmıştı. Huawei de bu listeye göre güncellemeyi yayınlamaya devam ediyor.

Huawei EMUI 10 beta takvimi bu kez toplamda 7 modeli kapsıyor. Bu modellerden 4'ü güncellemeyi Şubat 2020'de alacak. 3'ü için ise güncelleme ayı Mart 2020 olarak belirlendi.

İşte o liste:

Şubat 2020

Huawei Nova 5 (EMUI 10)

Huawei Nova 5i Pro (EMUI 10)

Huawei Nova 5Z (EMUI 10)

Honor 20S (Magic UI 3.0)

Mart 2020

Huawei Nova 5 (EMUI 10)

Huawei Enjoy 10S (EMUI 10)

Honor 20 Youth Edition (EMUI 10)

Takvim yukarıda da söylediğimiz gibi Çin'deki kullanıcılar için geçerli. Ancak, Çin'de yayınlandıktan sonra dünyaya yayılacağını belirtelim.

Yayınlanacak beta sürümünün ardından Huawei, açık beta sürümünü ve nihai sürümü de kullanıcılarla buluşturacak.

Bu arada Huawei Çin'de Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 ve Huawei MediaPad M6 modelleri için EMUI 10 açık beta programını başlatmış durumda. Şu sıralar kullanıcılar nihai sürümü beklemeye başladı bile. (Shiftdelete)