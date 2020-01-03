NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor
NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor
Son dönemlerde uzaylılarla ilgili konular sosyal medyaya damga vurdu. Komplo teorisyenleri NASA'nın UFO'larla ilgili gerçekleri kamuoyundan sakladığını iddia ediyor. NASA'nın bütçesini kısmak istemediğini belirtiyor. UFO avcıları buna rağmen NASA'nın fotoğraflarında ve videolarında uzaylılara ait kanıtların olduğunu ve her şeyi gizleyemediklerini de söylüyor. İşte bu iddiaların ve ateşli tartışmaların yaşandığı dönemde, NASA'ya ait bir fotoğrafta devasa bir uzay gemisi tespit edildiği ileri sürüldü.
Giriş Tarihi: 03.01.2020
09:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
09:44
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