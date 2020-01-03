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  • NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

Son dönemlerde uzaylılarla ilgili konular sosyal medyaya damga vurdu. Komplo teorisyenleri 'nın 'larla ilgili gerçekleri kamuoyundan sakladığını iddia ediyor. NASA'nın bütçesini kısmak istemediğini belirtiyor. UFO avcıları buna rağmen NASA'nın fotoğraflarında ve videolarında uzaylılara ait kanıtların olduğunu ve her şeyi gizleyemediklerini de söylüyor. İşte bu iddiaların ve ateşli tartışmaların yaşandığı dönemde, NASA'ya ait bir fotoğrafta devasa bir gemisi tespit edildiği ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 09:44
NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

Geçtiğimiz günlerde 'in yakınlarında Dünya'dan daha büyük bir gemisinin olduğu iddiaları ortalığı bir hayli karıştırmıştı. 'nın 'nde birçok tespit ettiği, ancak bunları açıklamadığı söylenmişti.

NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

Şimdi ise yine 'in çevresinde neredeyse büyüklüğünde bir gemisinin olduğu iddiası ortaya çıktı. Bu iddianın sahibi ünlü uzmanı Scott C. Waring.

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NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

Waring yaptığı açıklamada, "'nın yayınladığı fotoğraflarına bakıyordum. Fotoğraflardan birinde muhteşem bir orana sahip cisim keşfettim.

NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

Bu cisim doğal olmayacak kadar düzgün tasarıma ve simetriye sahip. Bu nesne neredeyse bizim büyüklüğünde. 'in çevresinde daha önce başka bilinmeyen cisimler de keşfettim. Belki bu gemileri Güneş'i inceliyor" dedi.

NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

Waring, yine 'nın bu tür olayları sakladığını belirtti. Waring'in yeni iddiasına katılanlar olduğu kadar, karşı çıkanlar da oldu.

NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

AY'DAKİ GİZEMLİ YAPI

The Sun'ın YouTube kanalı Thirdphaseoftmoon'a dayandırdığı haberine göre avcıları, 'ın bir kraterinde turuncu renkli, büyük bir yapı bulduğunu ileri sürdü.

NASA'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Bilim dünyası gizemli cisim hakkında açıklama yapamıyor

Kaynak Thirdphaseoftmoon söz konusu görüntülerin, DSLR makinesine takılmış güçlü teleskopik bir objektifle çekildiğini belirtiyor.

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