Geçtiğimiz gün Twitter'da XDA Developers'ın yazarı ve sahibi Max Veinbach ve 'water8192' isimli bir kullanıcı, aynı videoyu Twitter takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan video, ikilinin iddiasına göre resmi bir haber kanalında bulunan Samsung tanıtım videosuydu.

Twitter üzerinde paylaşılan video, Galaxy isminin farklı animasyonuyla birlikte başlıyor ve sona eriyor. Animasyon sona erdiğinde ise Samsung Galaxy S11'in tanıtılacağı etkinlik olan UNPACKED etkinliğinin tarihi ekrana yansıtılıyor. Videoda yansıyan tarihe göre Galaxy S11, 11 Şubat'ta karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S11 hakkında diğer iddialara göre ise cihaz, Galaxy S11 olarak adlandırılmayacak. Bunun yerine Galaxy S20 olarak adlandırılacak. İddia şu an için biraz saçma gözüksede bu iddiayı yapan kişinin Ice universe olduğu düşünülünce biraz şüpheye düşmüyor değiliz.

Daha önce de Twitter üzerinden aktardığı birçok bilgiyi sizlerle paylaştığımız Ice universe, oldukça tutarlı iddialar atan birisi. Kendisinin aktardığı birçok iddia ve bilgi genel anlamda cihaz çıkınca doğrulanıyordu. Dolayısıyla Samsung'un Galaxy S11'e Galaxy S20 şeklinde hitap edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz.