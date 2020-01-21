Çinli akıllı telefon markası Realme'nin Türkiye'de satışa sunduğu modellerden biri olan Realme 5 Pro, 6.3 inçlik ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 90 gibi oldukça etkileyici bir ekran/gövde oranına sahip olan akıllı telefon, öndeki damla çentiğinde 16MP çözünürlüğünde bir kamera barındırıyor.

Arka tarafta 48MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera sistemine ev sahipliği yapan Realme 5 Pro, ana kamera olarak yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX 586 görüntü sensörünü kullanıyor.

Realme 5 Pro'nun kalbinde, 10nm sürecinde üretilen Snapdragon 712 yonga seti bulunuyor. 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile gelen akıllı telefon, 4.035mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor. VOOC 3.0 hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, yalnızca 30 dakika içinde yüzde 55'lik şarja ulaşabiliyor.

REALME 5 PRO FİYATI

Bugün itibarıyla satışa çıkan Realme 5 Pro'nun Türkiye fiyatının 1.699 TL olduğu açıklandı.

REALME 5 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı)

Boyut: 157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm

Ağırlık: 184g

Batarya: 4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 4GB

Depolama: 128GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712

Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C

REALME XT'NİN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

6.4 inç Super AMOLED bir ekranla gelen Realme XT, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 402 PPI değeri sunuyor. Realme 5 Pro gibi damla çentikli bir ekrana sahip olan akıllı telefon, ön tarafta 16MP, arka tarafta ise 64MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 712 yonga setinden alan Realme XT, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile geliyor. Grafik tarafında Adreno 616 işlemcisini kullanan cihaz, VOOC Hızlı Şarj 3.0 destekli 4.000mAh değerinde bir bataryadan besleniyor. USB Type-C, Bluetooth 5.0 ve Nano-SIM gibi bağlantı seçeneklerine sahip olan Realme XT, kutusundan Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile çıkıyor.

REALME XT FİYATI

Realme, Türkiye'de satışa çıkardığı XT modelinin fiyatını da açıkladı. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefon, çeşitli e-ticaret sitelerinde 2.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

REALME XT ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.4 inç Super AMOLED ekran 2340 x 1080 piksel çözünürlük

Boyut: 158.7 mm x 75.2 mm x 8.6 mm

Ağırlık: 183g

Batarya: 4.000mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 8GB

Depolama: 128GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712

Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C

(Webtekno)