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, S20+ ve S20 'nın fiyatı belli oldu

SAMSUNG GALAXY S20'NİN FİYATI BELLİ OLDU
23 Ocak 2020, Perşembe Güncelleme : 15:13:40

serisi hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı, ancak yeni telefonların tanıtımına az bir süre kala iddiaların sayısı daha da çoğalmaya başladı. Son olarak Twitter'da isimli bir kullanıcı S20 5G, S20+ 5G ve S20 5G'nin fiyat bilgilerini paylaştı. Detaylara birlikte bakalım...

Samsung, ocak ayı başlarında resmi olarak Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu. Bu etkinlik 11 Şubat'ta gerçekleşecek. Tabii ki yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20 de tanıtılacak. Bu etkinlikte katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip'in de duyurulması bekleniyor. Basın lansmanına az süre kalmışken, Samsung hakkındaki iddialar da resmen çoştu.

Max Weinbach isimli bir Twitter kullanıcısı S20 serisinin ve Galaxy Z Flip'in fiyatını paylaştı. Weinbach'ın tweet mesajına göre fiyatlar şu şekilde:

S20 5G: 900-1000 euro
S20+ 5G: 1050-1100 euro
S20 Ultra 5G: 1300 euro

Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip'in fiyatı ise 1400 euro.

Söz konusu fiyatlar 5G'li modeller için geçerli. Max Weinbach 4G destekli modellerin ise 100 euro daha düşük olacağını belirtiyor. Weinbach, bununla birlikte fiyatların çıkış tarihinde biraz daha geriye çekilip, değişebileceğini de belirtiyor.

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