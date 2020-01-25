İlk defa 2015 yılında ortaya çıkan kötü amaçlı yazılım, güvenlik şirketi yetkililerinin aktardığına göre o günden beri sürekli gelişerek daha fazla cihazı tehdit etmeye devam ediyor. Açıklananlara göre virüs, Android 5.1 ve daha önceki sürümleri etkiliyor ancak bu eski sürümleri kullananların sayısı hiç de az değil. Bu noktada şirket, her 4 Android kullanıcısından birinin bu tür eski Android işletim sistemlerini kullandığını belirtiyor.

Uzmanlar, pek çok Android cihazı tehdit eden bu kötü amaçlı yazılım hakkında yapılabilecek çok fazla seçenek olmadığını söylüyor. Güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu tür virüslerden uzak durabilmesi için birkaç uyarıda bulunuyor. Bu uyarılar arasında güvenilir bir antivirüs uygulaması kullanmak, yalnızca Google Play tarafından dağıtılan uygulamaları yüklemek ve güvenli olduğundan emin olunmayan iletilerin bağlantılarını takip etmekten kaçınmak bulunuyor.

Öte yandan güvenlik araştırmacıları, bazı durumlarda işletim sistemini resmi kaynaklardan flashlamanın çözüm olabileceğini dile getiriliyor. (Webtekno)

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