Corona virüsü, ilk kez Avrupa kıtasında bir ülkede görüldü. Fransa'nın başkenti Paris'te iki Corona virüsü vakası görülürken Bordeaux kentinde bir vaka daha görüldü. Vakalara dair yapılan açıklamalarda üç kişiden ikisinin aynı aileye mensup oldukları belirtildi. Bordeaux'taki hastanede karantina altına alınan 48 yaşındaki vakanın Wuhan'da bulunduğu öğrenildi.

Corona virüsünün son saatlerde görüldüğü tek yer yalnızca Fransa değildi. Webtekno'nun haberine göre virüs, ilk defa Avustralya kıtasında da görüldü. Melbourne hastanesinde karantina altına alınan hastanın yeni tip koronavirüse sahip olduğuna dair yapılan testler pozitif çıktı. Bu kişinin de Çin'in Wuhan kentinde bulunduğuna değinildi.

Corona virüsüne kapılan insanların görüldüğü bir diğer ülke de Malezya oldu. Malezya'nın sağlık bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülkelerine gelen üç Çinli insanın yeni tip koronavirüsüne sahip olduklarını açıkladı. Bu insanların Singapur'daki hastayla ilişkileri olduğu da belirtildi.

Malezya'da görülen üç vakadan birinin Singapur'daki 66 yaşındaki vakanın karısı olduğu doğrulandı. Diğer iki vakanın ise bu ikilinin torunları olduğu, yaşlarının da 2 ve 11 olduğu açıklandı. Her üç kişi de Selangor'daki Sungai Buloh hastanesinde tedavi altına alındı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, nadir durumlarda, bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı durum ortaya çıkabilir. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ila orta derecede kronik üst solunum yolu hastalığı olan insanları daha kolay hasta edebilir. Corona virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilen bir ateşlenme olabilir. Bağışıklık sistemi zayıf, yaşlılar ve küçük çocuklarda, virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına dönüşme şansı vardır.

MERS virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu'da tespit edilmiştir ve aynı zamanda solunum problemlerine neden olur, ancak bu semptomlar çok daha şiddetlidir. CDC'ye göre, MERS hastalığına yakalanan hastaların ¾'ü hayatını kaybetmiştir.

Corona virüsü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, solunum problemlerine neden olur, ancak aynı zamanda ishal, yorgunluk, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hastanın yaşına bağlı olarak, SARS ile ölüm oranı vakaların %0-50'si arasında değişmektedir, yaşlılar en savunmasız hastalardır.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Corona virüsü için özel bir tedavi yoktur. Çoğu zaman, semptomlar kendi kendine kaybolur. Doktor reçetesi ile alınan ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaçlar semptomları hafifletebilir. ABD'nin resmi sağlık merkezi CDC, sıcak bir duşun boğaz ağrısına veya öksürüğe iyi gelebileceğini söylüyor. Bol sıvı tüketin, dinlenin ve mümkün olduğunca uyuyun. Belirtileri standart bir soğuk algınlığından daha kötü bir şekilde ortaya çıkıyorsa, doktorunuza danışın.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Henüz bu virüse karşı korunacak bir aşı yok. Aşı için çalışmalar devam ediyor.

-Hasta olan insanlardan kaçınarak enfeksiyon riskinizi azaltabilirsiniz. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla ve en az 20 saniye yıkayın.

-Hastaysanız, evde kalın ve kalabalıklardan kaçının ve başkalarıyla temastan kaçının.

-Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın ve dokunduğunuz nesneleri ve yüzeyleri dezenfekte edin.

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