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Depremde kesintisiz iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar

DEPREMDE KESİNTİSİZ İLETİŞİM KURMAYI SAĞLAYAN MOBİL UYGULAMALAR
25 Ocak 2020, Cumartesi Güncelleme : 11:56:42

Akşam saatlerinde meydana gelen merkez üslü 6.8 büyüklüğündeki şiddetli sonrası tüm resmi ve gönüllülük ile çalışan kurumlar seferber oldu. , , şehirlerinden de hissedilen Elazığ depremi sonrası birçok vatandaş geceyi sokakta geçirdi. Yapılan çalışmalarda enkazın altından çok sayıda vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Depremin ardından vatandaşlar " araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte o uygulamalar...

6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55'teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 km olarak açıklarken AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 km altında olarak açıkladı. Malatya, , Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi.

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