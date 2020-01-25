Akşam saatlerinde meydana gelen Elazığ merkez üslü 6.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası tüm resmi ve gönüllülük ile çalışan kurumlar seferber oldu. Adana, Diyarbakır, Gaziantep şehirlerinden de hissedilen Elazığ depremi sonrası birçok vatandaş geceyi sokakta geçirdi. Yapılan çalışmalarda enkazın altından çok sayıda vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Depremin ardından vatandaşlar "Telefon araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte o uygulamalar...
Elazığ 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55'teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 km olarak açıklarken AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 km altında olarak açıkladı. Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi.