iOS 14'le ilgili mevcut bilgiler şu anda çok az, yeni nesil işletim sisteminde tam olarak ne gibi özelliklerin olacağı belli değil. Bununla birlikte iPhonesoft isimli bir Fransız internet sitesi iOS 14'ün destekleyeceği iPhone modellerini listeledi. Bu site geçmiş dönemlerde de benzer iddialar ortaya atmış, iPhone SE'nin iOS 13 güncellemesini almayacağını ileri sürmüştü. Fakat Apple, iPhone SE için iOS 13'ü yayınladı. Bu ve başka birkaç iddianın doğru çıkmamasından dolayı güvenilir bir kaynak değil. Yine de gündeme flaş bir gelişme olarak geldi.

iPhonesoft'un'un açıklamasına göre iOS 13'ü çalıştıran tüm iPhone'lar, iOS 14'ü de alacak. Liste şu şekilde:

-iPhone SE

-iPhone 6S

-iPhone 6S Plus

-iPhone 7

-iPhone 7 Plus

-iPhone 8 Plus

-iPhone X

-iPhone XS

-iPhone XS Max

-iPhone XR

-iPhone 11

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

Her ne kadar site tarafından bu liste açıklansa da, farklı kaynaklar iOS 14'le birlikte iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın yazılım desteğinin kesileceğini belirtti. Sonuç olarak bunların birer iddia olduğunu unutmayın.

